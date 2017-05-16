Жириновский попросил Собянина сохранить «свою» пятиэтажку
Там он жил, когда только переехал в Москву.
Там он жил, когда только переехал в Москву.
Лидер
Речь идет о доме номер 31 на Ломоносовском проспекте, где Жириновский поселился в августе 1964 года, когда переехал в столицу из
Председатель ЛДПР также предложил властям города установить на этой пятиэтажке табличку, рассказывающую «о жильце дома, который возглавляет одну из самых популярных партий страны».
Во вторник, 2 мая, власти опубликовали предварительный список домов под снос. Туда вошли 4,5 тысячи зданий в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных к городу территориях. В этих домах около 70 процентов жителей поддерживают реновацию. Теперь им предостоит проголосовать с 15 мая по 15 июня, в случае согласия двух третей собственников жилья дом будет включен в программу.