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18:36 (мск), источник: Мослента

Жириновский попросил Собянина сохранить «свою» пятиэтажку

Там он жил, когда только переехал в Москву.

Источник: РИА "Новости"

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский написал письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой не сносить пятиэтажку, в которой он когда-то жил. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает пресс-служба партии.

Новость
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?Началось голосование по программе реновации жилищного фонда Москвы. С 15 мая по 15 июня 2017 года жильцы пятиэтажек, запланированных к сносу, должны будут решить судьбу своих домов.

Речь идет о доме номер 31 на Ломоносовском проспекте, где Жириновский поселился в августе 1964 года, когда переехал в столицу из Алма-Аты.

Председатель ЛДПР также предложил властям города установить на этой пятиэтажке табличку, рассказывающую «о жильце дома, который возглавляет одну из самых популярных партий страны».

Во вторник, 2 мая, власти опубликовали предварительный список домов под снос. Туда вошли 4,5 тысячи зданий в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных к городу территориях. В этих домах около 70 процентов жителей поддерживают реновацию. Теперь им предостоит проголосовать с 15 мая по 15 июня, в случае согласия двух третей собственников жилья дом будет включен в программу.

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