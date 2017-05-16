В Украину прибыла миссия МВФ

Темой консультаций станет пенсионная и земельная реформа, а также реформирование Государственной фискальной службы и Национального банка Украины.

«Миссия работает с 16 по 26 мая во главе с ван Роденом (глава миссии МВФ по Украине Рон ван Роден, — ред.). Основное — это пенсионная и земельная реформа, реформирование ГФС, НБУ, то есть все то, что прописано в меморандуме. То есть обсуждаться будут следующие шаги и как их реализовать», — рассказал источник.

Информацию о том, что миссия прибыла и будет работать в стране ближайшие 10 дней РБК-Украина подтвердил и один из представителей МВФ в Украине.

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину 16 мая для согласования пенсионной реформы.