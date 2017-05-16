В санкционный список Украины попали 12 кубанских компаний
Фирмам запретили проводить торговые операции на территории соседнего государства и осуществлять перевозки товаров.
Фирмам запретили проводить торговые операции на территории соседнего государства и осуществлять перевозки товаров.
12 кубанских компаний попали в черный список нового пакета санкций со стороны Украины. Интересно, что предприятия абсолютно разноплановые и их ничто не связывает между собой.
Двум банкам, работающим в нашем регионе, Киев заблокировал активы и приостановил исполнение экономических обязательств. В отношении авиакомпании ввели запрет на полет через территорию Украины. Под финансовые ограничения попал даже один из благотворительных фондов, работающих в Краснодаре.
В целом кубанским фирмам запрещено проводить торговые операции на территории соседнего государства и осуществлять перевозки товаров. Большинство санкций будут действовать в течение года.