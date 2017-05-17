Воронеж будет развивать дружбу и сотрудничество с иракским городом Балад

В Воронеж прибыла делегация республики Ирак, представляющая город Балад. Она состояла из пяти человек и возглавил её вице-губернатор провинции Салах-эд-Дин Абдулхасан Аммар Хикмеит. Мэр Александр Гусев выступил с приветственным словом. Градоначальник выразил свою надежду, что дружеские отношения между Ираком и Россией будут укрепляться.

«Приветствую вас в Воронеже! Вы привезли нам прекрасную солнечную погоду, — обратился Александр Гусев к гостям. — И я очень надеюсь, что отношения между нашими городами и странами будут такими же теплыми».

Градоначальник акцентировал внимание на том, что Воронеж активно развивается в направлении эффективного взаимодействия с иностранными городами и государствами.

Визит иракской делегации в Воронеж носил ознакомительный характер. Поэтому гостям озвучили интересующую информацию о нашем интернациональном городе, о наличии в нем образовательных учреждений и промышленных предприятий.

В ответном слове Абдулхасан Аммар Хикмеит поблагодарил российских коллег за радушный приём и отметил, что нынешний визит является началом налаживания плодотворных отношений между нашими городами и государствами в целом.

Во время встречи состоялось обсуждение вопросов развития диалога в сфере производства, торговли, оборудования для добычи и переработки нефти и нефтепродуктов, образования, культуры и туризма.

По итогам председатель Муниципального совета города Балад Аббас Фадхило Джаафар и мэр Воронежа Александр Гусев подписали протокол о намерениях по развитию дружбы и сотрудничества между городами. В завершение принимающая сторона и гости обменялись памятными подарками.