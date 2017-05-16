Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Треть россиян не доверяет врачам
Туристов предупредили о террористической угрозе на двух курортах
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
«Король поэтов» и крещение Толстым: 7 фактов об Игоре СеверянинеПоэт, певец и эгоист родился 16 мая 1887 года в Петербурге
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Виталий Петров: Исправим проблемы и можем выиграть Ле-Ман
Сборная Швеции обыграла команду Словакии в матче ЧМ
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Россия спустила на воду «охотника» на атомные подлодки США – СМИ
США купили у Киева истребители СССР - причины
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
19:21 (мск), источник: УНИАН

Турчинов объяснил, почему именно сейчас власти решили заблокировать российские ресурсы

Председатель Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что в Украине еще раньше надо было заблокировать доступ к российским интернет-ресурсам и социальным сетям.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, Турчинов сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос.

«Это надо было делать видимо еще раньше, но мы системно подошли, реализовали и приняли решение», — сказал он.

Читайте также
«Яндекс» и Mail.ru о санкциях Украины: «Мы не нарушили ни один закон»

Отвечая на вопрос, почему именно сейчас было опубликовано соответствующее решение о блокировке российских сайтов и соцсетей, Турчинов сказал: «Технические вопросы — они также требуют времени, необходимо знать четкий юридический адрес, чтобы минимизировать количество исков. Там фигурирует более тысячи фамилий, которые надо проверить, найти их адреса. Поэтому это очень серьезные вопросы, и они вызывают много проблем, когда их готовят».

Также председатель СНБО выразил уверенность, что с технической точки зрения блокирование веб-ресурсов продлится недолго.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено разработать Кабинету министров и Службе безопасности при участии Нацбанка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Террористы готовят прорыв под Павлополем – Минобороны
Россия проиграла США на чемпионате мира по хоккею
СКР подтвердил гибель трех человек при взрыве газа в Волгограде
Минпромторг предложил опустить цену на водку до 100 рублей
Украина блокирует российские соцсети: причины и последствия
Рада запретила георгиевскую ленту на Украине
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Спорт
Блины, борщ и «сухой закон»: как сборная России питается на ЧМ Еду в гостинице, где проживает сборная России по хоккею во время чемпионата мира, готовит один из лучших поваров Кельна
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни О смерти знаменитого советского актера сообщила его супруга
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Марина Анисина призналась в беременности Фигуристка подтвердила слухи о том, что ждет еще одного малыша от своего бывшего мужа Никиты Джигурды.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь