Украина блокирует российские соцсети: причины и последствия
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, вводящий санкции против ряда российских компаний, в том числе соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» и сервисов компании «Яндекс».
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, вводящий санкции против ряда российских компаний, в том числе соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» и сервисов компании «Яндекс».
Указ Порошенко еще не вступил в силу: это произойдет после публикации документа в официальном печатном органе украинской власти — газете «Урядовий кур'єр». Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.
Подготовка указа происходила в тайном режиме, рассказал
Как в Киеве объясняют это решение?
Представители властей и раньше время от времени поднимали вопрос о возможном запрете на Украине «российских соцсетей».
К примеру, в феврале этого года запретить «Одноклассники» и «Вконтакте», «которые сегодня полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами», призвал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
Сам президент Порошенко прокомментировал свое решение на собственной официальной страничке «Вконтакте», которую он, по его словам, использовал «с целью влияния на оппонентов и контрпропаганды».
«Массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности — недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно», — написал он, добавив, что все официальные страницы украинского президента на российских сервисах будут закрыты.
Опрошенные
Глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в разговоре с
С другой стороны, парламентская партия «Оппозиционный блок» потребовала у Петра Порошенко отменить санкционный указ, пояснив, что считает это решение «преступлением перед обществом».
Как будет реализовываться президентский указ? Возможно ли это вообще?
Украинские власти пока не дали однозначного ответа на вопрос о том, как именно будет происходить реализация этого решения.
Впрочем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны — органа, готовившего проект президентского указа, — Александр Турчинов призвал
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Это решение будет эффективным только в том случае, если будет отработан механизм блокирования запрещенных ресурсов. Этого пока что нет
Опрошенные
«Завтра-послезавтра во всем интернете будут выложены инструкции, как это сделать — просто и в два клика», — говорит
«Обойти запрет сможет каждый, кто действительно захочет этим заняться», — согласен с ним основатель компании Information Security Group Егор Аушев.
Впрочем, заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив, ранее возглавлявший представительство корпорации Microsoft на Украине, говорит, что эффективно заблокировать нежелательные ресурсы — «элементарно», и впоминает при этом успешные прецеденты блокирования сервисов Youtube и Twitter в Турции.
«Вопрос — в сроках реализации. Но это уже нюансы», — говорит он.
Что это будет означать для украинцев?
«Вконтакте» и «Одноклассники» являются самыми популярными соцсетями на Украине.
Максим Саваневский из агентства цифровых коммуникаций Plus One DA оценивает количество украинских пользователей «Вконтакте» в 12−14 млн человек, «Одноклассников» — в 7−8 млн. Для сравнения, сетью «Фейсбук» на Украине пользуются около 7 млн человек.
Впрочем, соцсети — это только вершина айсберга. Ведь санкции, как следует из текста указа, затронут и популярные среди украинцев сервисы «Яндекса» и Mail.ru, дневную аудиторию которых эксперт оценил в 4−7 млн человек.
Как изменится жизнь этих людей после того, как указ Порошенко вступит в силу, предположить пока сложно. Опрошенные
В результате даже
Часть из них выглядит шокированной таким неожиданным известием, другие пишут в «Фейсбуке» о том, что такое решение нужно было принимать еще три года назад.
Отдельный вопрос: юридическая чистота президентского указа. Представитель уполномоченного по правам человека Михаил Чаплыга, к примеру, заявил, что в украинском законодательстве отсутствуют основания для блокирования любых сайтов без решения суда. То есть, теоретически, осторожно допускают эксперты, вполне вероятным является сценарий с оспариванием санкционного указа Порошенко в суде.
Как повлияет реализация указа на украинскую экономику?
В указе Порошенко перечислены свыше 400 юридических лиц, подпадающих под санкции, и пока что в Киеве не озвучивают даже примерные оценки влияния этого шага на украинскую экономику.
Впрочем, наблюдатели немедленно обратили внимание на то, что в документе упоминается компания «1С» — ведущий производитель программного обеспечения для бухгалтерского учета, являющегося на Украине практически безальтернативным способом вести отчетность.
«Если санкции по отношению к “1С” реализуются, то должен быть
С другой стороны, — и тут эксперты опять сетуют на недостаточность разъяснительной работы со стороны власти, — запрет деятельности компании на Украине не тождественен запрету на использование ее программных продуктов.
«Но в долгосрочной перспективе санкции против “1С” — это позитивный сигнал, он может дать стимул появлению на Украине собственной удобной, качественной системы, и это, возможно, даже стимулирует украинскую экономику», — утверждает директор Института постинформационного общества Андрей Заблоцкий.
Что говорят о запрете российских соцсетей эксперты?
Максим Саваневский из агентства цифровых коммуникаций Plus One DA относится к тем, кто считает, что блокировать «Вконтакте» и «Одноклассники» нужно было еще в начале конфликта в Донбассе, причастность к которому Россия отрицает.
Россия сегодня признана врагом Украины. Доступ к информации о личной жизни, контактах, переписке можно использовать против любого человека — не сегодня, так завтра. А, может, и через год или 10 лет, когда нынешний студент возглавит большую корпорацию или станет депутатом
Председатель правления Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Эллина
А Андрей Заблоцкий из Института постинформационного общества напоминает о том, что на протяжении последнего времени Служба безопасности Украины провела сразу несколько обысков в офисах украинских ІТ-компаний.
«Если бы наши спецслужбы занимались не отжимом серверов у ІТ-компаний, а нормальной работой с ними, мы бы получили нормальное противоядие против вредоносных компонентов этих сервисов, вступили бы с ними в технологическую борьбу. К сожалению, наши спецслужбы не обладают компетенцией или ресурсами для такого рода борьбы и используют топорные, доисторические методы», — говорит он.
Святослав Хоменко
Украинская служба