Минобразования: родители в новом учебном году смогут приводить детей в школу с 8 утра

Людмила Высоцкая отметила, что СанПиН рекомендует начинать занятия не раньше 9 утра. Администрации школ, где дети учатся в одну смену, будут рассматривать возможность начала занятий именно с этого времени. В школах, которые работают в две смены, окончательное решение о начале занятий (в 8.30 или 9.00) будут принимать администрации школ. При этом будет учитываться загрузка детей второй смены и рабочий график.

Пока Минобразования проводит мониторинг ситуации, изучает мнение родителей, учителей, администраций школ.