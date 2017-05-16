Трамп мог не знать об источнике информации, которой он поделился с Лавровым

Советник несколько раз подчеркнул, что администрация считает, что вся информация, которую президент США предоставил главе российского МИД была «подобающей».

«Может тем самым я сделаю заявление, но президент не знал о том, откуда пришли данные, его также не информировали об источнике или методе (сбора) информации», — сказал Макмастер на брифинге в Белом доме.

Ранее газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе поделился с Лавровым на встрече в Белом доме сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство» (ИГ). Газета ссылается на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников, которые оценивают характер информации как совершенно секретный, но отказываются обсуждать ее содержание.

В Белом доме назвали публикацию лживой. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что на встрече обсуждались «общие усилия и угрозы, связанные с терроризмом».

Трамп как верховный главнокомандующий имеет право рассекречивать любую информацию, но его критики утверждают, что возможная передача сведений России может повредить отношениям США с союзниками, от которых Вашингтон получил эти сведения.

Cам Трамп заявил, что имел полное право делиться c РФ информацией в ходе переговоров. По словам Трампа, он хотел поделиться с Россией данными о терроризме и безопасности авиаполетов. Кроме того, Трамп заявил, что хотел добиться от России усиления борьбы с терроризмом.