МИД назвал заявления ЦРУ о «российском вмешательстве» тотальным абсурдом

Ранее во вторник официальный представитель ЦРУ Хизер Фриц Хорняк (Heather Fritz Horniak) заявила RT, что причастность российских спецслужб к кибервмешательству в выборы в США является «установленным фактом».

«Это тотальный абсурд и попытка “прикрыть” свое ведомство со стороны ЦРУ. Потому что еще за неделю до выборов был официальный запрос от США на базе межправительственных договоренностей, и мы (российская сторона) еще при Обаме (в бытность его президентом — ред.) дали американцам подробнейший официальный ответ. После которого все силовые структуры США, надо понимать и ЦРУ с ФБР, успокоились и были удовлетворены. Удовлетворены тем, что никаких фактов (вмешательства) не было установлено», — сказал Крутских.

По его словам «вопрос был закрыт». «И претензий к нам со стороны компетентных американских силовиков больше не было. И то, что сейчас ЦРУ реагирует таким образом, скорее говорит о том, что они проецируют ситуацию со снятием главы ФБР Джеймса Коми на себя, и пытаются вопреки своей конституционной компетентности влезть во внутриполитические американские игры, но используют при этом негожие приемы и ложные поводы», — подчеркнул спецпредставитель президента РФ.