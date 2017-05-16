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20:53 (мск), источник: РИА Новости

МИД назвал заявления ЦРУ о «российском вмешательстве» тотальным абсурдом

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Заявления ЦРУ о том, что причастность РФ к кибервмешательству в выборы в США — это «установленный факт», являются тотальным абсурдом, Москва и Вашингтон еще при президенте Бараке Обаме обменялись информацией, в связи с опасениями США, и вопрос был закрыт, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.

Источник: РИА Новости

Ранее во вторник официальный представитель ЦРУ Хизер Фриц Хорняк (Heather Fritz Horniak) заявила RT, что причастность российских спецслужб к кибервмешательству в выборы в США является «установленным фактом».

«Это тотальный абсурд и попытка “прикрыть” свое ведомство со стороны ЦРУ. Потому что еще за неделю до выборов был официальный запрос от США на базе межправительственных договоренностей, и мы (российская сторона) еще при Обаме (в бытность его президентом — ред.) дали американцам подробнейший официальный ответ. После которого все силовые структуры США, надо понимать и ЦРУ с ФБР, успокоились и были удовлетворены. Удовлетворены тем, что никаких фактов (вмешательства) не было установлено», — сказал Крутских.

По его словам «вопрос был закрыт». «И претензий к нам со стороны компетентных американских силовиков больше не было. И то, что сейчас ЦРУ реагирует таким образом, скорее говорит о том, что они проецируют ситуацию со снятием главы ФБР Джеймса Коми на себя, и пытаются вопреки своей конституционной компетентности влезть во внутриполитические американские игры, но используют при этом негожие приемы и ложные поводы», — подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Комментарии
2
Вера
да сколько еще мусолить будут эту тему.
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А Б
Как известно из психологии, отрицание либо опровержение чего-либо, а также оправдания в непричастности к чему-либо, есть ни что иное, как признание обратного, т.е в данном случае - факта кибервмешательства в выборы в США.
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