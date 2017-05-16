CNBC увидел в шумихе вокруг встречи Трампа и Лаврова попытку госпереворота

«Кто-то на высшем правительственном уровне слил СМИ информацию о разговоре президента Трампа с российскими официальными лицами. Потенциально это (утечка — ред.) может быть серьезным преступлением, и такое происходит не в первый раз», — отметил журналист.

По его мнению, Трамп мог вести себя неосмотрительно и самонадеянно, но это не основание для отстранения от должности. По американской конституции, условиями для импичмента могут быть госизмена, взяточничество и другие должностные преступления, обстоятельства которых устанавливает конгресс.

Последний скандал и множество других направленных против Трампа «утечек» наводят на мысль, что в США предпринимаются попытки переворота, считает Новак. Он полагает, что за этими событиями может стоять человек из близкого окружения президента или представитель одного из разведывательных комитетов в конгрессе.

Ранее Washington Post сообщила со ссылкой на анонимные источники, что на встрече с Лавровым Трамп поделился секретными данными о группировке ИГ*. Президент США подчеркнул, что был вправе передать Москве информацию о терроризме, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию Washington Post «ерундой».

* Террористическая организация, запрещенная в России.