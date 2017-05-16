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20:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Москалькова обеспокоилась количеством ограничительных подзаконных актов в России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обеспокоилась большим количеством подзаконных (ведомственных) актов, так или иначе ограничивающих права россиян.

Согласно конституции, ограничения прав и свобод граждан допускаются только в рамках федеральных законов, говорится в докладе омбудсмена, выдержки из которого во вторник, 16 мая, приводит «Интерфакс».

Подобные акты проходят обязательную регистрацию в Минюсте, но этого недостаточно, для того чтобы обеспечить закрепленные конституцией гарантии прав и свобод, считает Москалькова. В связи с этим она отметила необходимость их дополнительного «законодательного обеспечения».

Также омбудсмен отметила возникающие из-за подобных актов коллизии, которые приводят «к избыточной подвижности базового федерального законодательства и в целом к нестабильности правового регулирования» и ведут к злоупотреблениям.

Подзаконные нормативные правовые акты принимаются органами государственной власти и имеют более низкую юридическую силу, чем закон, при этом они не должны противоречить ему. Они могут применяться внутри ведомств, отдельных организаций, в отношении конкретных индивидов.

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