Глава Калининграда почти вдвое увеличил свои доходы в 2016 году

За 2016 год градоначальник заработал 12,8 миллионов рублей, тогда как в 2015-м его доход составлял 7,1 миллиона рублей, а в 2014-м — лишь 2,9 миллионов. Как и ранее в собственности у Александра Ярошука два жилых дома в России и Белоруссии и земельный участок. Ещё две территории и квартира находятся в пользовании. Мэр по-прежнему имеет лимузин ГАЗ-14, яхту Galeon 390 Fly, мотовездеход Bombardier OutlanderMax 800-HO и легковой прицеп МЗСА 817711.

Среди заместителей главы Калининграда больше всего заработала Светлана Мухомор. В декларации за 2016 год она указала 3,13 миллионов рублей. Следом идут Сергей Воропаев с 2,78 миллионами рублей, Наталья Дмитриева — 2,37 и Александр Зуев — 2,04. Доходы остальных замов Ярошука не превысили двух миллионов рублей: у Анны Апполоновой — 1,97, а у Артура Крупина — 1,83.