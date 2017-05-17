Нарушения везде: дикий рынок пассажирских перевозок в Нижнем Новгороде
В мэрии города считают невнятными правила, по которым сегодня работают частные перевозчики.
В мэрии города считают невнятными правила, по которым сегодня работают частные перевозчики.
Рынок перевозок, который существует сегодня в Нижнем Новгороде, можно назвать диким. Как сообщили в мэрии ИА REGNUM, об этом заявил директор городского департамента транспорта и связи администрации Александр Голофастов.
«Выработаны
Голофастов подчеркнул, что для решения накопившихся проблем общественного транспорта муниципалитет выработал ряд неотложных комплексных мер, которые позволят нижегородцам в ближайшее время почувствовать положительные изменения ситуации. В частности, были приняты изменения в документ планирования, в котором прописаны все правила перевозки пассажиров, что позволит трансформировать маршрутную сеть. Открытые конкурсы на новые маршруты будут объявлены в мае 2017 года.
«Мы ознакомились с опытом наиболее продвинутых в плане транспортных перевозок Казани и Екатеринбурга. Нигде нет такого огромного количества перевозчиков, там 3−4 крупных оператора, в зависимости от количества проживающих жителей, а маршруты разыгрываются на конкурсе. Мы понимаем, что активная позиция муниципалитета вызывает недовольство ряда заинтересованных перевозчиков, которые выступают против любого реформирования, а в защите своих интересов порой используют сомнительные методы, пытаясь, таким образом, шантажировать власть», — заявил директор департамента.
Он заявил, что действия предпринимателей, выступающих против разработанных чиновниками нововведений, являются противоречащими государственным задачам и публичным интересам граждан и направлены на вовлечение горожан в решение вопросов личной выгоды.
Голофастов обвинил частных перевозчиков в том, что они «практически не платят налоги, имеют оборот неучтенных наличных средств
«У них отсутствует или является формальным медицинское освидетельствование водителей, технический осмотр автобусов перед выпуском в линию и после, не проводится профилактическая работа по вопросам транспортной безопасности и вопросам безопасности дорожного движения, отсутствует необходимая транспортная инфраструктура».
Начальник департамента также заявил, что по количеству ДТП с участием частных перевозчиков мы занимаем первое место. Поэтому во главу угла сейчас ставится безопасность пассажиров, которая до этого находилась на последнем месте. В связи с этим одним из основных требований является обновление подвижного состава. Причем совершенно неважна марка автобуса, главное условие — они должны быть средней вместимости — удобные с широкими дверями, низким полом и подъемниками для инвалидов.
«Требования к частным перевозчикам или их подвижному составу не предусматривают наличие автобусов именно марки “Вектор”, на которые ссылаются некоторые перевозчики. В постановлении об организации проведения открытого конкурса указаны совсем другие критерии: количество ДТП по вине юридического лица, опыт осуществления регулярных перевозок, максимальный срок эксплуатации машин (возраст автомобилей). Таким образом, предприниматель, обладающий таким подвижным составом, имеет все шансы на победу в конкурсе, участвовать в котором имеет право любой желающий».
При этом чиновник заявил, что любые попытки отдельно взятых перевозчиков исказить существующее положение дел и обвинить администрацию города в ангажированности