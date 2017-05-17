Нарушения везде: дикий рынок пассажирских перевозок в Нижнем Новгороде

Рынок перевозок, который существует сегодня в Нижнем Новгороде, можно назвать диким. Как сообщили в мэрии ИА REGNUM, об этом заявил директор городского департамента транспорта и связи администрации Александр Голофастов.

«Выработаны какие-то свои непонятные правила работы перевозчиков. Нарушения во всем — в маршрутах, расписании, количестве подвижного состава. Поэтому, естественно, здесь нужно наводить порядок».

Голофастов подчеркнул, что для решения накопившихся проблем общественного транспорта муниципалитет выработал ряд неотложных комплексных мер, которые позволят нижегородцам в ближайшее время почувствовать положительные изменения ситуации. В частности, были приняты изменения в документ планирования, в котором прописаны все правила перевозки пассажиров, что позволит трансформировать маршрутную сеть. Открытые конкурсы на новые маршруты будут объявлены в мае 2017 года.

«Мы ознакомились с опытом наиболее продвинутых в плане транспортных перевозок Казани и Екатеринбурга. Нигде нет такого огромного количества перевозчиков, там 3−4 крупных оператора, в зависимости от количества проживающих жителей, а маршруты разыгрываются на конкурсе. Мы понимаем, что активная позиция муниципалитета вызывает недовольство ряда заинтересованных перевозчиков, которые выступают против любого реформирования, а в защите своих интересов порой используют сомнительные методы, пытаясь, таким образом, шантажировать власть», — заявил директор департамента.