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22:41 (мск), источник: РИА Новости

Белый дом: Трамп поделился с Лавровым данными по угрозе для США и России

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поделился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым данными, в которых содержится информация об общей угрозе для США и России, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Источник: Reuters

Он сообщил, что на переговорах на прошлой неделе с главой МИД РФ речь шла об «общей угрозе» авиабезопасности, с которой сталкиваются и Москва, и Вашингтон.

Информация, которой мы поделились, содержит данные об общей угрозе. И у нас есть общие цели побороть эту угрозу. Я считаю, что чрезвычайно уместно (поделиться данной информацией).
Шон Спайсер
Пресс-секретарь Белого дома

Ранее газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе поделился с Лавровым на встрече в Белом доме сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке ИГ*. СМИ США предполагают, что речь могла идти об угрозе терактов на самолетах.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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