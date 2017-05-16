Белый дом: Трамп поделился с Лавровым данными по угрозе для США и России

Он сообщил, что на переговорах на прошлой неделе с главой МИД РФ речь шла об «общей угрозе» авиабезопасности, с которой сталкиваются и Москва, и Вашингтон.

Информация, которой мы поделились, содержит данные об общей угрозе. И у нас есть общие цели побороть эту угрозу. Я считаю, что чрезвычайно уместно (поделиться данной информацией).

Ранее газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе поделился с Лавровым на встрече в Белом доме сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке ИГ*. СМИ США предполагают, что речь могла идти об угрозе терактов на самолетах.

* Террористическая организация, запрещенная в России.