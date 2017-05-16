Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
5 полезных эффектов сквернословия
Почему квартиры долго не продаются?
Светлана Светикова снова станет мамой
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Российские хоккеисты пропустили пять шайб от американцев
Игрок сборной России получил травму в игре с США
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Россия спустила на воду «охотника» на атомные подлодки США – СМИ
США купили у Киева истребители СССР - причины
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
860 лет назад родился Cид Вишес
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
22:51 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Сайт Порошенко подвергается DDOS-атаке

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Официальный сайт президента Украины Петра Порошенко подвергается DDOS-атаке из-за блокирования российских веб-ресурсов в Украине, сообщается на странице Администрации президента Украины в Facebook со ссылкой на заместителя главы АП Дмитрия Шимкива.

Источник: "РИА Новости" Украина

«С 15:15 мы видим ответ россиян на указ президента, где упомянуто закрытие доступа к российским социальным сетям. Интернет-сайт президента подвергается организованной атаке — мы видим имитацию переходов и DDOS-атаку с ресурсов Яндекса и VK, что создает искусственный трафик, чтобы скачать и “положить” серверы АП», — сообщил он.

Читайте также
Украина блокирует российские соцсети: причины и последствия

«Наши IТ-специалисты держат ситуацию под контролем, угрозы для работы интернет-ресурса нет», — заверил Шимкив.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций.

Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня», телеканалы «РЕН-ТВ», «Звезда», ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн-сервисов: «Яндекс», «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.ru и другие.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Политик о санкциях Киева: Моське, что лает на Слона, могут 'пинка дать'
Россия проиграла США на чемпионате мира по хоккею
МИД РФ назвал заявления о «российском вмешательстве» абсурдом
Минпромторг предложил опустить цену на водку до 100 рублей
Украина блокирует российские соцсети: причины и последствия
Шарапова пропустит Roland Garros в этом сезоне
Белый дом: Трамп поделился данными по угрозе для США и России
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Спорт
Американские горки: Россия проиграла США на ЧМ Российская сборная уступила в последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2017 американцам и не смогла занять первое место в группе А
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни О смерти знаменитого советского актера сообщила его супруга
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Марина Анисина призналась в беременности Фигуристка подтвердила слухи о том, что ждет еще одного малыша от своего бывшего мужа Никиты Джигурды.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь