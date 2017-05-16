Сайт Порошенко подвергается DDOS-атаке

«С 15:15 мы видим ответ россиян на указ президента, где упомянуто закрытие доступа к российским социальным сетям. Интернет-сайт президента подвергается организованной атаке — мы видим имитацию переходов и DDOS-атаку с ресурсов Яндекса и VK, что создает искусственный трафик, чтобы скачать и “положить” серверы АП», — сообщил он.

«Наши IТ-специалисты держат ситуацию под контролем, угрозы для работы интернет-ресурса нет», — заверил Шимкив.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций.

Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня», телеканалы «РЕН-ТВ», «Звезда», ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн-сервисов: «Яндекс», «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.ru и другие.