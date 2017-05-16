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16 мая, источник: Интерфакс

США объявили условия для диалога с КНДР

Также постпред США в ООН призвала Россию определиться в вопросе поддержки Северной Кореи.

Источник: Интерфакс

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Постпред США при ООН Никки Хейли заявила во вторник, что США рассчитывают на диалог с КНДР, однако прежде Пхеньяну следует прекратить ядерные и ракетные испытания.

Соединенные Штаты хотят вести диалог, однако не до того момента, пока мы не увидим полной остановки ядерной программы и каких-либо испытаний.
Никки Хейли
Постпред США при ООН

Она сообщила о совместной разработке плана действий в отношении КНДР. В ней принимают участие США, Южная Корея, Япония и Китай.

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Кроме того, Хейли призвала Россию определиться: «либо она поддерживает КНДР, либо нет». «Россия должна принять то же решение, что и все международное сообщество: вы или поддерживаете Северную Корею, или нет. Но вы должны выбрать», — заявила он журналистам во вторник в преддверии закрытых консультаций в СБ ООН по КНДР.

Отвечая на просьбу прокомментировать заявление президента РФ Владимира Путина о том, что следует прекратить «запугивать» КНДР, Хейли сказала: «Интересно слышать, что они говорят, что надо перестать запугивать Северную Корею. А что если Северная Корея запугивает нас?». «Эти испытания, которые они (КНДР — РФ) проводят, запугивают все международное сообщество в целом», — подчеркнула Хейли. По ее словам, «эта угроза всем нам, всему международному сообществу». «Каждый должен быть озабочен», — сказала американский постпред.

Комментарии
1
Сергей Иванов
Ну вот опять лишь подтверждение бессилия. Пытаются Китай сюда приплести. Китай и Россия никогда не сдадут КНДР.(реальную историю бы лучше изучили) Опять врут и придумывают.
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