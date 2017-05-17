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02:48 (мск), источник: РИА Новости

Белый дом: Трамп не просил Коми прекратить расследование против Флинна

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Газета New York Times выступила во вторник с утверждением, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношение бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, Белый дом это отрицает.

Источник: РИА "Новости"

По данным газеты, Коми утверждает, что на встрече в феврале Трамп предлагал ему «выбросить из головы» дело Флинна.

Хотя президент неоднократно выражал свое мнение, что генерал Флинн — достойный человек, который служил нашей стране и защищал ее, президент, тем не менее, никогда не просил господина Коми или кого-либо другого прекратить какое-либо расследование, включая расследование против генерала Флинна.
Белый дом

Трамп уволил Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности.

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Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых «связей с Россией», которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.

Генерал-лейтенант Флинн в 2012—2014 годах занимал должность начальника РУМО, а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента США. Он ушел в отставку на фоне обвинений, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.

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