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03:16 (мск), источник: RIGMA.INFO

Директор телевидения назначен главой Индустриального района Хабаровска

Константин Жуков стал заменой ушедшего в мэрию Сергея Кравчука.

Источник: Reuters

Директор «Хабаровской студии телевидения» Константин Жуков назначен председателем комитета по управлению Индустриальным районом Хабаровска, сообщает СИ Rigma.info со ссылкой на Дебри-ДВ.

Напомним, экс-глава района Сергей Кравчук в апреле занял должность вице-мэра Хабаровска.

Константин Жуков сменил много должностей, в 2010 году успел побывать заместителем мэра города — председателя комитета по управлению Центральным округом Хабаровска, а через год уже работал в правительстве Хабаровского края — председателем комитета по внутренней политике и информации. После был замдиректора «Амурпорта», затем ушел на городское телевидение.

Кстати, в 2011 году именно Константин Жуков продвигал идею создания целого министерства по внутренней и информационной политике, но понимания не нашел, его комитет был упразднен, а сам он покинул краевое правительство.

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