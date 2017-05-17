Директор телевидения назначен главой Индустриального района Хабаровска

Директор «Хабаровской студии телевидения» Константин Жуков назначен председателем комитета по управлению Индустриальным районом Хабаровска, сообщает СИ Rigma.info со ссылкой на Дебри-ДВ.



Напомним, экс-глава района Сергей Кравчук в апреле занял должность вице-мэра Хабаровска.



Константин Жуков сменил много должностей, в 2010 году успел побывать заместителем мэра города — председателя комитета по управлению Центральным округом Хабаровска, а через год уже работал в правительстве Хабаровского края — председателем комитета по внутренней политике и информации. После был замдиректора «Амурпорта», затем ушел на городское телевидение.



Кстати, в 2011 году именно Константин Жуков продвигал идею создания целого министерства по внутренней и информационной политике, но понимания не нашел, его комитет был упразднен, а сам он покинул краевое правительство.