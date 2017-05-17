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03:18 (мск), источник: РИА Новости

Президент Венесуэлы в седьмой раз продлил ЧП в экономике

МЕХИКО, 17 мая — РИА Новости. Правительство Венесуэлы вновь продлило действие чрезвычайного положения в экономике страны еще на 60 дней с 13 мая, говорится в опубликованном в издании Gaceta Oficial тексте указа президента Николаса Мадуро. Это уже седьмое продление действия ЧП в экономики, введенного в январе 2016 года.

Источник: РИА Новости
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Это уже седьмое продление действия ЧП в экономики, введенного в январе 2016 года. Данный инструмент дает возможность президенту принимать необходимые меры для обеспечения прав населения и внутреннего порядка в Венесуэле. Также документ предполагает возможность ограничения конституционных гарантий граждан в случае необходимости.

ЧП в экономике продлено на фоне идущих с начала апреля массовых протестов после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число убитых с начала акций протеста достигает не менее 43 человек.

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