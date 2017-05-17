ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолет

Источник: ИТАР-ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Информация, которой президент США Дональд Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече в Вашингтоне, касалась планов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взорвать пассажирский самолет. Об этом сообщил американский телеканал ABC. По версии его источников, эти сведения первоначально были получены израильским шпионом в рядах ИГ.

Речь шла о намерениях боевиков организовать теракт на борту самолета, направляющегося в США.

Для этих целей экстремисты рассчитывали использовать спрятанную в корпусе ноутбука бомбу. Такое взрывное устройство, как отмечает телеканал, по мнению американских специалистов, трудно было бы обнаружить при досмотре с помощью обычного оборудования.

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Вашингтон считал эти разведывательные данные заслуживающими доверия и именно из-за этого рассматривал возможность ввести запрет на пронос ноутбуков в салон самолетов, прибывающих в США из европейских стран. По утверждению ABC, после того как Трамп поделился указанными сведениями с Лавровым, жизни шпиона грозит опасность. Израильская сторона, предоставляя информацию США, настаивала на том, что она должна оставаться конфиденциальной. По версии ABC, помощник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер счел допустимым предоставление РФ указанной информации, в частности в связи с тем, что в октябре 2015 года в результате теракта российский самолет А321 «Когалымавиа», летевший из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу на Синайском полуострове. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Телеканал отметил, что Макмастер в официальном порядке не подтвердил, разглашал ли Трамп конфиденциальные сведения. На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон может запретить проносить ноутбуки в салон самолетов, прибывающих в США из европейских стран. Однако в американском Министерстве нацбезопасности подчеркнули, что никакого окончательного решения по расширению запрета на данный момент принято не было.