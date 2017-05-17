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04:21 (мск), источник: ТАСС

ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолет

По данным телеканала, речь шла о намерениях боевиков организовать теракт на борту самолета, направляющегося в США. Для этого экстремисты рассчитывали использовать спрятанную в корпусе ноутбука бомбу.

Источник: ИТАР-ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Информация, которой президент США Дональд Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече в Вашингтоне, касалась планов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взорвать пассажирский самолет. Об этом сообщил американский телеканал ABC.

По версии его источников, эти сведения первоначально были получены израильским шпионом в рядах ИГ.

Речь шла о намерениях боевиков организовать теракт на борту самолета, направляющегося в США.

Для этих целей экстремисты рассчитывали использовать спрятанную в корпусе ноутбука бомбу. Такое взрывное устройство, как отмечает телеканал, по мнению американских специалистов, трудно было бы обнаружить при досмотре с помощью обычного оборудования.

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Вашингтон считал эти разведывательные данные заслуживающими доверия и именно из-за этого рассматривал возможность ввести запрет на пронос ноутбуков в салон самолетов, прибывающих в США из европейских стран. По утверждению ABC, после того как Трамп поделился указанными сведениями с Лавровым, жизни шпиона грозит опасность. Израильская сторона, предоставляя информацию США, настаивала на том, что она должна оставаться конфиденциальной.

По версии ABC, помощник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер счел допустимым предоставление РФ указанной информации, в частности в связи с тем, что в октябре 2015 года в результате теракта российский самолет А321 «Когалымавиа», летевший из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу на Синайском полуострове. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Телеканал отметил, что Макмастер в официальном порядке не подтвердил, разглашал ли Трамп конфиденциальные сведения.

На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон может запретить проносить ноутбуки в салон самолетов, прибывающих в США из европейских стран. Однако в американском Министерстве нацбезопасности подчеркнули, что никакого окончательного решения по расширению запрета на данный момент принято не было.

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Аналогичную норму США уже ввели в конце марта в отношении рейсов из 10 крупных международных аэропортов, расположенных в Иордании, Египте, Турции, Саудовской Аравии, Марокко, Катаре и в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщалось, в Вашингтоне опасаются, что пассажиры из этих стран могут пронести на борт взрывные устройства под видом компьютеров. В связи с этим в салон с собой можно брать только мобильный телефон, устройства крупнее нужно сдавать в багаж. Нарушение авиакомпанией данного правила грозит ей отзывом лицензии на полеты в США.

Позиция Белого дома

Ранее во вторник Макмастер заявил на брифинге, что Трамп не допустил никаких нарушений, поделившись с Лавровым данными, которые имеют отношение к борьбе с терроризмом. По его словам, никто из тех, кто присутствовал на прошедшей 10 мая встрече, «не чувствовал, что были допущены какие-либо нарушения». Помощник президента также охарактеризовал беседу с Лавровым как «рутинный обмен с лидерами, с которыми он (Трамп) взаимодействует».

С утверждениями о том, что Трамп мог поделиться с Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком совершенно секретной информацией о ИГ первой выступила в понедельник газета The Washington Post .

Ранее Трамп, комментируя означенную публикацию The Washington Post, также заявил, что как глава государства имел полное право поделиться информацией с Россией. Он добавил, что данные, которые он предоставил российским представителям, будут способствовать борьбе с терроризмом, в частности с ИГ.

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