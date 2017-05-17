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06:26 (мск), источник: ТАСС

Демократы-конгрессмены высказались за проведение расследования в отношении Трампа

Демократы призвали выяснить, участвует ли администрация США в заговоре с целью воспрепятствовать расследованию контактов членов президентской кампании с российскими официальными лицами.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Все 33 демократа из комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору и государственной реформе, а также юридического комитета нижней палаты высказались во вторник за проведение расследования в отношении президента страны Дональда Трампа, министра юстиции, генерального прокурора Джеффа Сешнса и должностных лиц вашингтонской администрации высокого ранга. Об этом говорится в опубликованном письме, направленном председателям-республиканцам двух комитетов.

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Демократы призвали их «немедленно начать совместное расследование того, участвуют ли Трамп и должностные лица его администрации высокого ранга в заговоре с целью воспрепятствовать» расследованию, которое проводит ФБР, Минюст и Конгресс США в отношении «членов его (Трампа) президентской кампании и их контактов с российскими официальными лицами». Конгрессмены просят руководителей своих комитетов разобраться в последних скандальных публикациях американской прессы, связанных с Белым домом. По их мнению, «серьезность произошедших за последние недели событий» обязывает комитеты начать «тщательное расследование этих вопросов». «Недопустимо продолжать игнорировать эти скандалы», — заключили конгрессмены.

Оппозиционная Демократическая партия и близкие к ней американские СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг предполагаемого российского вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Трампа. И сам Трамп, и Россия решительно отвергают это. Президент США подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из национальных силовых структур.

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