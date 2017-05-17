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05:43 (мск), источник: ТАСС

Южная Корея может отправить комплекс ПРО THAAD обратно в США

Лидер парламентской фракции правящей Демократической партии «Тобуро» У Вон Сик также отметил, что изначально вопрос о развертывании в Южной Корее американской ПРО должен был решать парламент.

Источник: Reuters

СЕУЛ, 17 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Республика Корея может вернуть США уже доставленные в страну элементы ПРО THAAD, если выяснится, что в ходе их размещения были допущены процедурные нарушения. Об этом заявил журналистам лидер парламентской фракции правящей Демократической партии «Тобуро» У Вон Сик.

Необходимо рассмотреть проблему, связанную с системой THAAD, в том числе возможность ее отправки назад, если выяснится, что при ее размещении не были соблюдены нормы южнокорейского законодательства.
У Вон Сик
Лидер парламентской франции правящей Демократической партии

Законодатель также отметил, что изначально вопрос о развертывании в Южной Корее американской ПРО должен был решать парламент, чего сделано не было.

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Демократическая партия «Тобуро» выступает за приостановку размещения THAAD на юге Корейского полуострова. По словам ее представителей, предыдущая консервативная администрация Республики Корея не смогла убедить население в необходимости этого шага и стала действовать в одностороннем порядке, нарушив при этом нормы права.

Спор вокруг THAAD еще более обострился после недавних заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Южная Корея должна будет заплатить $1 млрд за размещение в стране американской ПРО. В Сеуле посчитали эти слова нарушением ранее достигнутых договоренностей, в соответствии с которыми все расходы, связанные с доставкой, установкой и обслуживанием зенитного ракетного комплекса несет американская сторона, в то время как южнокорейская предоставляет для него земельный участок.

Наземная система ПРО предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических. Предлогом для ее установки в Южной Корее стала военная угроза со стороны КНДР.

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