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05:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Байкал Business Форум» пройдет в Иркутске 18—19 мая

Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства.

«Байкал Business Форум» «Точки роста. Матрица развития», приуроченный ко Дню российского предпринимательства, состоится в «Сибэкспоцентре» в Иркутске 18—19 мая. Участниками мероприятия станут около 700 человек. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе Минэка региона.

Организаторами мероприятия являются министерство экономического развития Иркутской области, Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области, Иркутский областной гарантийный фонд, Агентство инвестиционного развития региона, Фонд микрокредитования Иркутской области. Официальным оператором форума является Торгово-промышленная палата Восточной Сибири.

На форуме состоятся презентация предприятий, семинары по поддержке малого и среднего бизнеса, консультации по актуальным вопросам предпринимательской деятельности от министерства экономического развития Иркутской области, министерства сельского хозяйства Иркутской области, консультации по вопросам кредитования банками-лидерами российского кредитного рынка, культурно-развлекательная программа.

«В рамках форума будет организована экспозиция предприятий региона, которые представят презентации инвест-проектов. Ключевым событием мероприятия станет ежегодное инвестиционное послание губернатора Иркутской области Сергея Левченко», — говорится в сообщении пресс-службы.

В работе форума примут участие представители правительства Иркутской области, Законодательного собрания региона, федеральных органов исполнительной власти, муниципальных органов власти, институтов развития, государственных корпораций и бизнес-сообществ.

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