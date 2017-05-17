«Байкал Business Форум» пройдет в Иркутске 18—19 мая
Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства.
Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства.
«Байкал Business Форум» «Точки роста. Матрица развития», приуроченный ко Дню российского предпринимательства, состоится в «Сибэкспоцентре» в Иркутске
Организаторами мероприятия являются министерство экономического развития Иркутской области, Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области, Иркутский областной гарантийный фонд, Агентство инвестиционного развития региона, Фонд микрокредитования Иркутской области. Официальным оператором форума является
На форуме состоятся презентация предприятий, семинары по поддержке малого и среднего бизнеса, консультации по актуальным вопросам предпринимательской деятельности от министерства экономического развития Иркутской области, министерства сельского хозяйства Иркутской области, консультации по вопросам кредитования
«В рамках форума будет организована экспозиция предприятий региона, которые представят презентации
В работе форума примут участие представители правительства Иркутской области, Законодательного собрания региона, федеральных органов исполнительной власти, муниципальных органов власти, институтов развития, государственных корпораций и