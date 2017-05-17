Президент РТ обсудил актуальные проблемы с руководством Всемирной организации по сближению мазхабов

Гости из Ирана рассказали Президенту Татарстана о работе своей организации и о собственном видении мер, которые позволят избежать конфликтов и противоречий между различными течениями в исламе.

Рустам Минниханов в свою очередь кратко рассказал об истории мусульманской религии в Поволжье и о ее развитии в современном обществе. Он подчеркнул, что благодаря взаимопониманию и уважению друг к другу сегодня в Татарстане нет религиозных противоречий не только среди мусульман, но и между представителями разных конфессий и национальностей. По его мнению, подобное согласие и добрососедские отношения между народами являются «самым главным богатством и достижением».

Также он призвал Всемирную организацию по сближению мазхабов к сотрудничеству с Духовным управлением мусульман РТ и Российским исламским институтом в Казани. Также было упомянуто строительство Болгарской исламской академии, создание которой поддерживает лично Президент РФ Владимир Путин.

Рустам Минниханов выразил надежду на то, что благодаря общению исламских богословов и мыслителей в дальнейшем «между всеми мусульманами возникнет взаимопонимание и взаимоуважение, которое будет только способствовать сохранению мира и согласия на земле». После этого он поблагодарил гостей за их активную работу в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Аятолла шейх Мохсен Араки — известный исламский богослов, доктор сравнительной философии, один из профессоров Высших курсов исламского права и принципов ислама в Кумской духовной семинарии, бывший член Совета экспертов при духовном лидере Ирана, член высшего совета Всемирной ассамблеи «Ахли Бейт», организации «Английский исламский центр» и Ассамблеи исламской мысли в Куме.