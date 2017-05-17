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07:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Сигналы о снижении зарплаты медсестрам и учителям в Иркутской области проверит ЗС

О снижении реальной зарплаты медсестёр заявил на сессии Законодательного собрания Иркутской области депутат Илья Сумароков, обращаясь к министру здравоохранения Олегу Ярошенко на сессии ЗС 17 мая 2017 года.

Источник: Reuters

«Что же вы делает? Нас уже посылают в больницах», — сказал депутат министру и предложил с 1 июля зарплату поднять.

По данным Олега Ярошенко, все целевые показатели по зарплате медицинских работников, согласно майским указам президента России, в Иркутской области выполнены. На что уполномоченный по правам человека в регионе Валерий Лукин сказал, что это напоминает среднюю температуру по больнице. По его данным, по младшему медицинскому показателю зарплата в 2016 году достигла целевого показателя только на 84%.

По словам спикер ЗС Сергея Брилки, депутаты получают «такие сигналы» и из сферы образования. Он поручил создать рабочую группу и рассмотреть вопрос на заседаниях профильных комитетов ЗС. Результаты будут представлены на июньской сессии. «Разноречивая информация приходит, — сказал спикер и, обращаясь к Илье Сумарокову, добавил. — Что нас уже посылают, я согласен».

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