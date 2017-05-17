Владивосток и Малайзия намерены расширить туристические обмены
Гости из Малайзии отметили привлекательность Владивостока.
Гости из Малайзии отметили привлекательность Владивостока.
Сегодня, 17 мая, администрацию Владивостока посетила делегация министерства туризма и культуры Малайзии, которую возглавляет его уполномоченный представитель, заместитель председателя агентства Малайзии по развитию туризма Дато Зайнол Абидин Омар, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Во встрече участвовали начальник отдела международного протокола администрации Владивостока Виталий Ерёменко, а также руководители филиала агентства Малайзии по развитию туризма в Японии и на Дальнем Востоке, генеральный директор малайзийской туристической компании «Asian Bridge International» и координатор агентства по развитию туризма Малайзии во Владивостоке Мария Агеева.
Эта представительная делегация турбизнеса Малайзии прибыла во Владивосток для участия в XХI Тихоокеанской международной выставке «Pasific International Tourism Expo» (PITE) и поэтому начала свой визит с посещения администрации города для того, чтобы получить подробную информацию об истории, развитии и туристическом потенциале столицы Приморья.
Гости из Малайзии отметили привлекательность Владивостока — города европейской культуры в Азии и выразили пожелание придать динамизм туристическому обмену между представителями своей страны и столицы Приморья. Для этого на выставке PITE будет работать большая красочная экспозиция Малайзии, которая, безусловно, привлечет интерес сотен посетителей.
Алексей Кушнир, в свою очередь, пригласил участников делегации посетить на выставке PITE раздел Владивостока, чтобы составить еще более подробные впечатления о туристических возможностях нашего города. Он также рассказал, что за последние
А вот посещение Владивостока гражданами Малайзии пока недостаточно активно, хотя минувшей зимой несколько туристов из этой страны специально прибыли в наш город, чтобы прогуляться по льду Амурского залива и по снегу в пригородной зоне. Учитывая этот их достаточно экзотический интерес к Владивостоку, наши турфирмы готовы разработать для малайзийцев специальные зимние туры.
Участники встречи отметили также, что активизации туристических обменов может способствовать заключенный в 2010 году договор о побратимских отношениях Владивостока и малайзийского города Кота Кинабалу.