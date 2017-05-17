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07:38 (мск), источник: VLADNEWS

Владивосток и Малайзия намерены расширить туристические обмены

Гости из Малайзии отметили привлекательность Владивостока.

Сегодня, 17 мая, администрацию Владивостока посетила делегация министерства туризма и культуры Малайзии, которую возглавляет его уполномоченный представитель, заместитель председателя агентства Малайзии по развитию туризма Дато Зайнол Абидин Омар, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города С делегацией встретился начальник управления международных отношений и туризма Алексей Кушнир.

Во встрече участвовали начальник отдела международного протокола администрации Владивостока Виталий Ерёменко, а также руководители филиала агентства Малайзии по развитию туризма в Японии и на Дальнем Востоке, генеральный директор малайзийской туристической компании «Asian Bridge International» и координатор агентства по развитию туризма Малайзии во Владивостоке Мария Агеева.

Эта представительная делегация турбизнеса Малайзии прибыла во Владивосток для участия в XХI Тихоокеанской международной выставке «Pasific International Tourism Expo» (PITE) и поэтому начала свой визит с посещения администрации города для того, чтобы получить подробную информацию об истории, развитии и туристическом потенциале столицы Приморья.

Гости из Малайзии отметили привлекательность Владивостока — города европейской культуры в Азии и выразили пожелание придать динамизм туристическому обмену между представителями своей страны и столицы Приморья. Для этого на выставке PITE будет работать большая красочная экспозиция Малайзии, которая, безусловно, привлечет интерес сотен посетителей.

Алексей Кушнир, в свою очередь, пригласил участников делегации посетить на выставке PITE раздел Владивостока, чтобы составить еще более подробные впечатления о туристических возможностях нашего города. Он также рассказал, что за последние пять-шесть лет приток туристов во Владивосток стабильно и динамично увеличивается и по итогам 2016 года достиг уровня трех миллионов человек, из которых свыше 500 тысяч — представители иностранных государств. Пока подавляющее большинство из них — гости из Китая и Южной Кореи, но наблюдается и усиление интереса к столице Приморья туристов из Германии, Франции, Австралии.

А вот посещение Владивостока гражданами Малайзии пока недостаточно активно, хотя минувшей зимой несколько туристов из этой страны специально прибыли в наш город, чтобы прогуляться по льду Амурского залива и по снегу в пригородной зоне. Учитывая этот их достаточно экзотический интерес к Владивостоку, наши турфирмы готовы разработать для малайзийцев специальные зимние туры.

Участники встречи отметили также, что активизации туристических обменов может способствовать заключенный в 2010 году договор о побратимских отношениях Владивостока и малайзийского города Кота Кинабалу.

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