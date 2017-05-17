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07:56 (мск), источник: СуперОмск

Трех депутатов Омской области отстранили за отказ раскрыть свои доходы

Прокуратура Марьяновского района провела проверку и выяснила, что три депутата Заринского сельского поселения нарушили законодательство.

Владимир Блем, Владимир Маер и Петр Мищенко не представили в срок свои справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Прокуратура немедленно внесла председателю Совета поселения представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. В итоге полномочия всех депутатов были прекращены.

Один из депутатов оспорил его в судебном порядке, но Марьяновский районный суд не внял его жалобе и оставил постановление в силе.

Согласно закону депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления или иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны предоставлять данные о своих дохода и расходах.

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