Куйвашев и Шептий отправились на предвыборные гастроли
По 6 муниципалитетам.
По 6 муниципалитетам.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и секретарь свердловского реготделения «Единой России» Виктор Шептий отправились в тур по городам и селам. Политики посетят 6 муниципалитетов, где в рамках праймериз ЕР, предваряющих выборы главы региона, встретятся с активом партии власти.
Как пояснили «Уралинформбюро» в
Политики пообщаются с секретарями местных отделений и первичных организаций партии, чтобы представить свое видение развития области. По итогам встреч «медведи» должны поддержать одного из претендентов. Окончательное утверждение кандидата на пост губернатора Свердловской области от «Единой России» состоится 10 июня на региональной партийной конференции.