Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Треть россиян не доверяет врачам
В Кремле отреагировали на обращение Познера к Путину об атеизме
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Посадят или уничтожат»: эксперт о судьбе Порошенко через год
Невестку Порошенко призвали сжечь паспорт
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Россия спустила на воду «охотника» на атомные подлодки США – СМИ
США купили у Киева истребители СССР - причины
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Война в карикатурах
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
08:22 (мск), источник: Sputniknews.kz

Мажилис Казахстана одобрил повышение размеров пенсий и детских пособий

АСТАНА, 17 мая — Sputnik. Депутаты мажилиса одобрили проект поправок в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения, согласно которым предусматривается повышение размеров пенсионных выплат, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Источник: Sputniknews.kz

Как информируется в заключении комитета по социально-культурному развитию мажилиса, к основным положениям законопроекта относятся повышение с 1 июля 2017 года размеров пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, размера государственной базовой пенсионной выплаты, а также повышение размеров пособий в связи с рождением ребенка на 20%.

Также предусматривается повышение максимального размера дохода, принимаемого для назначения пенсии по возрасту, с 41 до 46 месячных расчетных показателей, а также перенос предусмотренного срока внедрения обязательных пенсионных взносов работодателя с 2018 года на 2020 год.

Как ранее информировала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, в 2017—2018 годы будут поэтапно повышены размеры пенсий, выплачиваемые из республиканского бюджета. Размеры солидарных пенсий будут повышены на 11%, с учетом 9% повышения в начале года. Размер базовой пенсии будет повышен на 13%, с учетом также 7% повышения в начале года. В итоге обеспечивается повышение размеров пенсий до 20% с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсий 2016 года. Это повышение касается всех пенсионеров или более 2 миллионов человек. С учетом вышеуказанных изменений, минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 37 тысяч 789 тенге 2016 года до 45 тысяч 711 тенге с 1 июля 2017 года. Средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 55 тысяч 117 тенге до 66 тысяч 676 тенге.

Следующее повышение будет проводиться с 1 июля 2018 года, и будет связано с изменением методики назначения базовой пенсии.

В соответствии с новыми подходами она будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе, в который входит трудовой стаж до 1998 года и период поступлений пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему (НПС) после 1998 года.

При этом министр подчеркнула, что базовая пенсия будет пересчитываться для всех состоявшихся пенсионеров. Им не потребуется предоставлять каких-либо дополнительных документов, так как информация о трудовом стаже до 1998 года содержится в пенсионных делах, а данные о перечислениях обязательных пенсионных взносов будут предоставляться из Единой учетной информационной базы Центра развития трудовых ресурсов Минтруда и соцзащиты населения РК.

С учетом изменения методики определения прожиточного минимума и повышения размеров пенсий в текущем году до 20% законопроектом предлагается увеличить минимальный размер базовой пенсии с 50% до 54% от величины прожиточного минимума.

Читайте также
Фонд гарантирования депозитов не отвечает за пенсионные деньги — Нацбанк

Таким образом, с 1 июля 2018 года размер базовой пенсии граждан, у которых трудовой стаж и период отчислений в НПС не более 10 лет, составит 54% от прожиточного минимума; у граждан с 20-летним стажем — 74% от прожиточного минимума; у казахстанцев, имеющих стаж более 33 лет — 100% от прожиточного минимума. В итоге граждане, имеющие большой трудовой стаж и период отчислений в НПС, будут получать большую пенсию. Ожидается, что из 2 миллионов пенсионеров с 1 июля 2018 года 44,7% будут получать свыше 74% от прожиточного минимума, 45,2% будут получать 100% от прожиточного минимуму или в вдвое больше нынешней базовой пенсии.

Размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка с 1 января 2017 года повышен на 7%, а с 1 июля 2017 года будет повышен еще на 20%. В результате в 2017 году в сравнении с 2016 годом рост составит 27%. Если в 2016 году размер государственного пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка составлял 66 тысяч 621 тенге, то с 1 января 2017 года его размер составил 71 тысячу 270 тенге, а с 1 июля повысится до 86 тысяч 222 тенге. Размер государственного пособия на рождение четвертого и более ребенка составлял 111 тысяч 035 тенге, а с 1 января 2017 года он повысился до 118 тысяч 783 тенге, с 1 июля 2017 года размер будет равен 142 тысячи 947 тенге, информировала Дуйсенова.

Министр ранее отмечала, что в целом на вышеуказанные повышения пенсий и данного вида пособия в республиканском бюджете на 2017 год заложено 81,6 миллиардов тенге. Пенсии и пособия увеличатся с 1 июля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Полиция Алматы задержала 'свадебного' вора
Россия узнала соперника по четвертьфиналу чемпионата мира
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать самолет
Южная Корея может отправить комплекс ПРО THAAD обратно в США
Увеличилось число погибших в результате взрыва газа в Волгограде
Шарапова пропустит Roland Garros в этом сезоне
Россияне начали активнее пользоваться кредитными картами
Конгрессмены призвали провести расследование в отношении Трампа
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни О смерти знаменитого советского актера сообщила его супруга
Недвижимость
В Петербурге появится частный трамвай
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
В Петербурге достроили девять проблемных многоэтажек
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Марина Анисина призналась в беременности Фигуристка подтвердила слухи о том, что ждет еще одного малыша от своего бывшего мужа Никиты Джигурды.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь