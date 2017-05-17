Мажилис Казахстана одобрил повышение размеров пенсий и детских пособий

Источник: Sputniknews.kz

Как информируется в заключении комитета по социально-культурному развитию мажилиса, к основным положениям законопроекта относятся повышение с 1 июля 2017 года размеров пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, размера государственной базовой пенсионной выплаты, а также повышение размеров пособий в связи с рождением ребенка на 20%. Также предусматривается повышение максимального размера дохода, принимаемого для назначения пенсии по возрасту, с 41 до 46 месячных расчетных показателей, а также перенос предусмотренного срока внедрения обязательных пенсионных взносов работодателя с 2018 года на 2020 год. Как ранее информировала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, в 2017—2018 годы будут поэтапно повышены размеры пенсий, выплачиваемые из республиканского бюджета. Размеры солидарных пенсий будут повышены на 11%, с учетом 9% повышения в начале года. Размер базовой пенсии будет повышен на 13%, с учетом также 7% повышения в начале года. В итоге обеспечивается повышение размеров пенсий до 20% с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсий 2016 года. Это повышение касается всех пенсионеров или более 2 миллионов человек. С учетом вышеуказанных изменений, минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 37 тысяч 789 тенге 2016 года до 45 тысяч 711 тенге с 1 июля 2017 года. Средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 55 тысяч 117 тенге до 66 тысяч 676 тенге.

Следующее повышение будет проводиться с 1 июля 2018 года, и будет связано с изменением методики назначения базовой пенсии.

В соответствии с новыми подходами она будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе, в который входит трудовой стаж до 1998 года и период поступлений пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему (НПС) после 1998 года. При этом министр подчеркнула, что базовая пенсия будет пересчитываться для всех состоявшихся пенсионеров. Им не потребуется предоставлять каких-либо дополнительных документов, так как информация о трудовом стаже до 1998 года содержится в пенсионных делах, а данные о перечислениях обязательных пенсионных взносов будут предоставляться из Единой учетной информационной базы Центра развития трудовых ресурсов Минтруда и соцзащиты населения РК. С учетом изменения методики определения прожиточного минимума и повышения размеров пенсий в текущем году до 20% законопроектом предлагается увеличить минимальный размер базовой пенсии с 50% до 54% от величины прожиточного минимума.

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