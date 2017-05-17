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08:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Дубровский отправил глав муниципалитетов «наводить порядок на своей территории»

ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подвел итоги весенних субботников и отправил глав районов продолжать прибирать территорию.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе главы региона, в массовых весенних субботниках на Южном Урале поучаствовали 546 тысяч человек, в том числе 21 тысяча сотрудников предприятий разной формы собственности. Было задействовано более десяти тысяч единиц техники, а всего из области вывезли около 150 тысяч кубометров мусора.

Борис Дубровский подчеркнул, что сейчас в регионе внедряется новая система обращения с твердыми бытовыми отходами.

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«Вот пример масштаба проблемы, которая у нас есть в территориях: в двух сельских поселениях Аргаяшского района 50 человек за три дня не спеша собрали две тонны стекла и почти тонну пластика, — отметил губернатор. — Вот что нам предстоит сделать в ближайшей перспективе: ликвидировать все несанкционированные свалки, и перейти к цивилизованному сбору, обороту и утилизации отходов. Это то, над чем важно работать, субботник — это элемент системы, которую мы сообща строим. Еще раз обращаюсь к вам, главы, чтобы вы были проводниками этой системы. Нам нужно наводить порядок на своей территории».

Помимо очистки городов от мусора, в рамках субботника в регионе провели ямочный ремонт дорог, высадили более 12 тысяч деревьев и кустарников, а также обновили памятники и мемориалы.

По словам министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктора Тупикина, основной задачей органов местного самоуправления после субботников становится организация постоянной и системной работы спецслужб, которые должны содержать города и районы в нормальном состоянии.

Он также отметил, что в этом году впервые будет воплощен в реальность проект «Формирование комфортной городской среды», средства на реализацию которого поступают из федерального бюджета.

Тупикин добавил, что в 2017 году на благоустройство дворов и общественных мест в города и районы региона направят более миллиона рублей.

Как ранее писал «ФедералПресс», Борис Дубровский обозначил основные векторы развития региона на встрече с главами муниципалитетов. Одним из них стала работа над экологией в области.

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