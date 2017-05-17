Омские депутаты выборочно снизили налоги за участки под гаражами

Согласно проекту решения, пониженная ставка будет рассчитываться с 2018 года.

«Мы в свое время приняли решение, увеличив налог на землю под гаражами-кооперативами в пять раз. Владельцы индивидуальных гаражей — в основном пенсионеры с недостаточным доходом для повышенной ставки. В 2003 году, когда мы повысили ставку, получили снижение выплат на 60%, то есть люди просто не стали платить. Сейчас мы снова наступили на те же грабли», — заявил инициатор поправок, первый вице-спикер Василий Мамонтов.

Согласно бюджетному кодексу, имеется 16 категорий налогоплательщиков, которые обладают льготами по земельному налогу, в том числе люди с социальной пенсией, инвалиды, ветераны, отметила глава депфина Инна Парыгина. Но льготы эти распространяются только на собственников земельных участков, владельцы гаражей в составе гаражных кооперативов же льготами воспользоваться не могут.

В результате депутаты проголосовали в поддержку решения, сразу приняв его в первом и втором чтениях.