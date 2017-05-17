Омские депутаты выборочно снизили налоги за участки под гаражами
Сегодня, 17 мая, омский горсовет принял поправки в решение ОГС № 298, предполагающее снижение арендной ставки на землю под гаражами с 1,5% до 0,3% от кадастровой стоимости.
Сегодня, 17 мая, омский горсовет принял поправки в решение ОГС № 298, предполагающее снижение арендной ставки на землю под гаражами с 1,5% до 0,3% от кадастровой стоимости.
Согласно проекту решения, пониженная ставка будет рассчитываться с 2018 года.
«Мы в свое время приняли решение, увеличив налог на землю под
Согласно бюджетному кодексу, имеется 16 категорий налогоплательщиков, которые обладают льготами по земельному налогу, в том числе люди с социальной пенсией, инвалиды, ветераны, отметила глава депфина Инна Парыгина. Но льготы эти распространяются только на собственников земельных участков, владельцы гаражей в составе гаражных кооперативов же льготами воспользоваться не могут.
В результате депутаты проголосовали в поддержку решения, сразу приняв его в первом и втором чтениях.