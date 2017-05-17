У главы свердловского исполкома «Единой России» новый зам
У главы свердловского исполкома «Единой России» Александра Косинцева новый заместитель. Им стал Николай Жуков.
У главы свердловского исполкома «Единой России» Александра Косинцева новый заместитель. Им стал Николай Жуков.
Как сообщили Накануне.RU в
Официально должность Жукова звучит как «заместитель руководителя регионального исполкома — начальника отдела партийного строительства».
«Учитывая опыт Николая Федоровича, профессионализм и умение работать в команде, в отношении него было принято положительное решение. Он грамотно ответил на наши вопросы, видно, что человек владеет политической ситуацией в своем регионе», — прокомментировала назначение председатель комиссии, руководитель фракции «Единая Россия» в думе