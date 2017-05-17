У главы свердловского исполкома «Единой России» новый зам

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского реготделения «ЕР», его кандидатура была утверждена накануне на заседании комиссии МКС партии по Свердловской и Тюменской областям, а также ХМАО и ЯНАО по кадровым вопросам.

Официально должность Жукова звучит как «заместитель руководителя регионального исполкома — начальника отдела партийного строительства».