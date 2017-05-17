Суд в Екатеринбурге отказался принимать жалобу защиты на объявление в розыск челябинского экс-губернатора Юревича

«Мы обязательно подадим апелляционную жалобу, чтобы в вышестоящей инстанции был рассмотрен вопрос о соблюдении конституционных прав М. Юревича. Человек не скрывается, он находится на лечении, его местонахождение известно, поэтому он не может быть объявлен в розыск», — сказал И. Трунов.

В свою очередь адвокат М. Юревича Игорь Трунов сообщил агентству, что защита в течение 10 дней обжалует постановление райсуда в Свердловский областной суд.

«От 16 мая есть постановление судьи об отказе в принятии жалобы», — сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в Ленинском суде.

Как сообщалось, уголовное дело было возбуждено по факту получения М. Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, взятки от Виталия Тесленко, назначенного М. Юревичем министром здравоохранения региона.

По данным следствия, М. Юревич систематически получал от В. Тесленко взятки, их общая сумма составила 26 млн рублей.

Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

М. Юревич в настоящее время находится за границей. 10 апреля он должен был явиться на допрос, однако его адвокат сообщил, что его подзащитный не смог прилететь в Екатеринбург по состоянию здоровья.

По словам адвоката экс-губернатора И. Трунова, защита предоставила следствию документы из медучреждения Лондона, согласно которым М. Юревич не может из-за болезни находиться под арестом.

5 мая М. Юревич был объявлен в международный розыск. 12 мая Ленинский райсуд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и не стал его заочно арестовывать.