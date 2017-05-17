Вопрос безопасности: в НАТО прокомментировали блокирование российских сайтов в Украине

«Украинское правительство четко дало понять, что это решение — это вопрос безопасности, а не свободы слова. НАТО работает с Украиной по усилению ее реформ, включая вопросы демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека. Свобода прессы входит в темы этого диалога. Мы верим в приверженность Украины ее международным обязательствам и действующую в Украине систему сдержек и противовесов», — заявили в пресс-службе НАТО.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины.

Механизм блокирования доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено разработать Кабинету министров и Службе безопасности при участии Нацбанка.