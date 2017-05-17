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10:20 (мск), источник: УНИАН

Вопрос безопасности: в НАТО прокомментировали блокирование российских сайтов в Украине

В НАТО верят, что блокирование российских интернет-ресурсов в Украине — это вопрос национальной безопасности. Об этом заявили в пресс-службе альянса, передает ТАСС.

Источник: УНИАН

«Украинское правительство четко дало понять, что это решение — это вопрос безопасности, а не свободы слова. НАТО работает с Украиной по усилению ее реформ, включая вопросы демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека. Свобода прессы входит в темы этого диалога. Мы верим в приверженность Украины ее международным обязательствам и действующую в Украине систему сдержек и противовесов», — заявили в пресс-службе НАТО.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины.

Механизм блокирования доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено разработать Кабинету министров и Службе безопасности при участии Нацбанка.

В Кремле заявили, что не забывают «о принципе взаимности» в связи с принятием решения Украиной о блокировании ряда российских интернет-ресурсов.

Комментарии
1
Валерий
Как бы нам не блокировали, мы всё равно найдём способ заходить на нужные нам ресурсы!
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