Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Ночь с воскресенья на понедельник назвали самой бессонной
Прокуратура ответила депутату на запрос о недвижимости Медведева
Советские дети-актеры: что с ними сейчас
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
«Посадят или уничтожат»: эксперт о судьбе Порошенко через год
Невестку Порошенко призвали сжечь паспорт
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Россия спустила на воду «охотника» на атомные подлодки США – СМИ
США купили у Киева истребители СССР - причины
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Война в карикатурах
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
09:17 (мск), источник: Om1.ru

Двораковский назвал омских депутатов транспортными дилетантами

Мэр Омска ответил таким образом на жесткую критику со стороны парламентариев.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 17 мая, на пленарном заседании Горсовета Омска депутаты, обсуждая перспективу приватизации 25 объектов недвижимости, скатились на обвинения департамента транспорта.

Парламентарии считают, что выставление на продажу площадей ПАТП № 1 и троллейбусного депо станет причиной отмирания муниципального транспорта. Об этом говорили коммунисты, обвиняя городскую администрацию в засилии частных перевозчиков, которые ставят маршрутки прямо под окнами домов.

Между тем Алексей Саяпин обратился к мэру Омска. Вячеслав Двораковский не выдержал и ответил без обиняков.

Вячеслав Двораковский, мэр города Омска:

 — Мы по этому поводу говорили не раз на комитетах и на заседаниях в Горсовете и, казалось, уже овладели вопросом на уровне руководителей департаментов. Ну не обижайтесь уважаемые, это дилетантская позиция, невежественная позиция. Решение приватизировать эти объекты обдуманное, мы не очень уверены, что оно будет реализовано, но таким образом можем сохранить муниципальный транспорт. В этой системе много проблем, но люди пользуются транспортом, и у нас никаких катаклизмов нет. У нас есть даже некоторые улучшения в работе транспорта. Давайте доверять друг другу.

Его выступление вызвало ответную реакцию у коммуниста Ивана Федина, вспомнившего опыт успешной реализации объектов недвижимости в Новосибирске, где мэр-коммунист.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Омске пассажиров возят в автобусах, переделанных из катафалков
Россия узнала соперника по четвертьфиналу чемпионата мира
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать самолет
Южная Корея может отправить комплекс ПРО THAAD обратно в США
Увеличилось число погибших в результате взрыва газа в Волгограде
Шарапова пропустит Roland Garros в этом сезоне
Россияне начали активнее пользоваться кредитными картами
Конгрессмены призвали провести расследование в отношении Трампа
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни О смерти знаменитого советского актера сообщила его супруга
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Марина Анисина призналась в беременности Фигуристка подтвердила слухи о том, что ждет еще одного малыша от своего бывшего мужа Никиты Джигурды.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь