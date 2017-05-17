Двораковский назвал омских депутатов транспортными дилетантами

Сегодня, 17 мая, на пленарном заседании Горсовета Омска депутаты, обсуждая перспективу приватизации 25 объектов недвижимости, скатились на обвинения департамента транспорта.

Парламентарии считают, что выставление на продажу площадей ПАТП № 1 и троллейбусного депо станет причиной отмирания муниципального транспорта. Об этом говорили коммунисты, обвиняя городскую администрацию в засилии частных перевозчиков, которые ставят маршрутки прямо под окнами домов.

Между тем Алексей Саяпин обратился к мэру Омска. Вячеслав Двораковский не выдержал и ответил без обиняков.

Вячеслав Двораковский, мэр города Омска:

— Мы по этому поводу говорили не раз на комитетах и на заседаниях в Горсовете и, казалось, уже овладели вопросом на уровне руководителей департаментов. Ну не обижайтесь уважаемые, это дилетантская позиция, невежественная позиция. Решение приватизировать эти объекты обдуманное, мы не очень уверены, что оно будет реализовано, но таким образом можем сохранить муниципальный транспорт. В этой системе много проблем, но люди пользуются транспортом, и у нас никаких катаклизмов нет. У нас есть даже некоторые улучшения в работе транспорта. Давайте доверять друг другу.