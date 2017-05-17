Омские депутаты завернули продажу троллейбусного депо и ПАТП-1
Парламентарии разделились, и пришлось несколько раз голосовать. Решение так и не приняли.
Парламентарии разделились, и пришлось несколько раз голосовать. Решение так и не приняли.
Сегодня, 17 мая, на пленарном заседании Горсовета Омска депутаты вновь дискутировали о перспективе приватизации 25 объектов недвижимости. Споры вызывала идея продажи помещений ПАТП-1 на улице 10-летия Октября, 182, троллейбусного депо на улице Ватутина и кинотеатра «Сатурн».
Директор департамента имущественных отношений Евгений Асташов пояснил депутатам, что объекты нужно приватизировать, поскольку арендаторы не в состоянии потянуть весь объем требований. Против реализации помещений автотранспортного предприятия высказались эсер Елена Свешникова и коммунист Иван Федин.
Между тем Юрий Федотов призвал приватизировать эти объекты, поскольку они стоят заброшенные, принося убытки городу.
Юрий Федотов, председатель
— К вам
Тем временем глава депимущества Евгений Асташов признался, что было письмо от
Алексей Саяпин, депутат Омского городского совета:
— У нас имущество ПАТП разбазаривается. Автобусов, троллейбусов, трамваев все меньше, и они выходят из строя. Мы закручиваем петлю на своей шее, и муниципального транспорта просто не станут, — высказался Саяпин.
Однако глава фракции «Единая Россия» Николай Чираков призвал коллег
В результате депутаты несколько раз голосовали за продажу этих 25 объектов, но каждый раз для положительного решения не хватило депутатских голосов. Проект приватизации в очередной раз вернулся в профильный комитет.