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09:16 (мск), источник: Om1.ru

Омские депутаты завернули продажу троллейбусного депо и ПАТП-1

Парламентарии разделились, и пришлось несколько раз голосовать. Решение так и не приняли.

Сегодня, 17 мая, на пленарном заседании Горсовета Омска депутаты вновь дискутировали о перспективе приватизации 25 объектов недвижимости. Споры вызывала идея продажи помещений ПАТП-1 на улице 10-летия Октября, 182, троллейбусного депо на улице Ватутина и кинотеатра «Сатурн».

Директор департамента имущественных отношений Евгений Асташов пояснил депутатам, что объекты нужно приватизировать, поскольку арендаторы не в состоянии потянуть весь объем требований. Против реализации помещений автотранспортного предприятия высказались эсер Елена Свешникова и коммунист Иван Федин.

Между тем Юрий Федотов призвал приватизировать эти объекты, поскольку они стоят заброшенные, принося убытки городу.

Юрий Федотов, председатель финансово-бюджетного комитета Омска:

 — К вам кто-то обращался из арендаторов? Кто-то с деньгами к вам приходил? Нет? Мы бы узнали о желающих купить эти объекты. Нет смысла держать эти помещения. Нам нужно не популизмом заниматься, а принимать решение. Тем более что объекты будут проданы не кулуарно, а на публичных торгах.

Тем временем глава депимущества Евгений Асташов признался, что было письмо от какой-то транспортной организации, пожелавшей арендовать помещения ПАТП-1. Но дело как-то заглохло. В итоге депутат Саяпин возразил сторонникам приватизации. Причем выразился весьма жестко.

Алексей Саяпин, депутат Омского городского совета:

 — У нас имущество ПАТП разбазаривается. Автобусов, троллейбусов, трамваев все меньше, и они выходят из строя. Мы закручиваем петлю на своей шее, и муниципального транспорта просто не станут, — высказался Саяпин.

Однако глава фракции «Единая Россия» Николай Чираков призвал коллег все-таки поддержать приватизацию.

В результате депутаты несколько раз голосовали за продажу этих 25 объектов, но каждый раз для положительного решения не хватило депутатских голосов. Проект приватизации в очередной раз вернулся в профильный комитет.

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