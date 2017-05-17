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09:44 (мск), источник: СуперОмск

Омских чиновников хотят сократить ради спасения муниципального имущества

Сегодня, 17 мая, омский горсовет вновь отклонил поправки в программу приватизации муниципального имущества, куда предполагают включить и здание кинотеатра «Сатурн», и помещения перевозчиков — МП «Электрический транспорт» и бывшего ПАТП-1.

Недвижимость давно не используется, не сдается в аренду, а потому приносит только затраты на содержание. Выяснилось, что в аренду сдать большие площади не получается, а потому депутаты стали выступать с более кардинальными предложениями — изыскать финансы за счет сокращения городских чиновников.

«У меня предложение к администрации. Может быть, провести оптимизацию чиновников, а сэкономленные средства направить на содержание этих объектов. И имущество муниципальное было бы сохранено», — заявил депутат Андрей Ефимов.

В результате мнения депутатов разделились — одни поддерживали приватизацию, большинство же не захотели продавать муниципальную недвижимость. Решение принято не было.

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