В Самаре чиновники и депутаты будут отчитываться о своих доходах лично губернатору

В соответствии с этим законом, главы местных администраций, депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления и лица, замещающие другие муниципальные должности, обязаны будут предоставлять главе региона сведения о своих доходах, расходах и имуществе, а также аналогичные сведения о своих супругах и детях.

Отметим, что в настоящее время подобные сведения уже предоставляются сотрудниками областных министерств и департаментов, а также председателем правительства, областными депутатами и членами правительства.

Также на основании данного закона сведения, предоставленные чиновниками и депутатами, будут тщательно проверяться на предмет достоверности и полноты, а также на предмет соблюдения ограничений и запретов, установленных для соответствующих должностей. В случае выявления каких-либо нарушений по решению губернатора могут применяться меры дисциплинарного воздействия вплоть до досрочного прекращения исполнения полномочий по соответствующей должности.

Предполагается, что закон станет дополнительной мерой противодействия коррупции в органах местного самоуправления. Принять закон планируется до конца мая.