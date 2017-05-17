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09:28 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре чиновники и депутаты будут отчитываться о своих доходах лично губернатору

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин внес в губдуму проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области по некоторым вопросам совершенствования мер противодействия коррупции в системе местного самоуправления в Самарской области», сообщает пресс-служба регионального правительства.

В соответствии с этим законом, главы местных администраций, депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления и лица, замещающие другие муниципальные должности, обязаны будут предоставлять главе региона сведения о своих доходах, расходах и имуществе, а также аналогичные сведения о своих супругах и детях.

Отметим, что в настоящее время подобные сведения уже предоставляются сотрудниками областных министерств и департаментов, а также председателем правительства, областными депутатами и членами правительства.

Также на основании данного закона сведения, предоставленные чиновниками и депутатами, будут тщательно проверяться на предмет достоверности и полноты, а также на предмет соблюдения ограничений и запретов, установленных для соответствующих должностей. В случае выявления каких-либо нарушений по решению губернатора могут применяться меры дисциплинарного воздействия вплоть до досрочного прекращения исполнения полномочий по соответствующей должности.

Предполагается, что закон станет дополнительной мерой противодействия коррупции в органах местного самоуправления. Принять закон планируется до конца мая.

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