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10:16 (мск), источник: УНИАН

В Европарламенте сегодня подпишут безвиз для Украины

Сегодня в Европейском парламенте состоится торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины будет введен безвизовый режим.

Источник: УНИАН

Как передает собственный корреспондент УНИАН, документ будет подписан во второй половине дня президентом Европейского парламента Антонио Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

Участие в церемонии подписания также примут президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль.

В рамках визита Порошенко проведет встречи с президентом Европейского парламента Антонио Таяни и лидерами ключевых парламентских фракций, передает пресс-служба главы государства.

После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС.

Через 20 дней безвизовый режим вступит в силу.

Как сообщал УНИАН, 11 мая Совет ЕС принял решение, которым окончательно утвердил предоставление гражданам Украины безвизового режима со странами-членами ЕС.

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