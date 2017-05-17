В Европарламенте сегодня подпишут безвиз для Украины
Сегодня в Европейском парламенте состоится торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины будет введен безвизовый режим.
Сегодня в Европейском парламенте состоится торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины будет введен безвизовый режим.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, документ будет подписан во второй половине дня президентом Европейского парламента Антонио Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.
В рамках визита Порошенко проведет встречи с президентом Европейского парламента Антонио Таяни и лидерами ключевых парламентских фракций, передает
После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС.
Как сообщал УНИАН, 11 мая Совет ЕС принял решение, которым окончательно утвердил предоставление гражданам Украины безвизового режима со