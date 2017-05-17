В Европарламенте сегодня подпишут безвиз для Украины

Источник: УНИАН

Как передает собственный корреспондент УНИАН, документ будет подписан во второй половине дня президентом Европейского парламента Антонио Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

Участие в церемонии подписания также примут президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль.

В рамках визита Порошенко проведет встречи с президентом Европейского парламента Антонио Таяни и лидерами ключевых парламентских фракций, передает пресс-служба главы государства. После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС.

Через 20 дней безвизовый режим вступит в силу.