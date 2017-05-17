Авиакомпания «Ангара» из Иркутска попала под украинские санкции
Указ, подписанный Петром Порошенко, не повлияет на деятельность компании.
Указ, подписанный Петром Порошенко, не повлияет на деятельность компании.
Указом президента Украины Петра Порошенко от 17 мая 2017 года утвержден список российских юридических лиц, в отношение которых введен запрет на полеты на территорию Украины. Наряду с авиакомпаниями «Аэрофлот», «Россия» и другими, в перечень попала иркутская авиакомпания «Ангара», входящая в ГК «Истлэнд». В группе компании отметили, что санкции никак не повлияют на ее деятельность. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В документе говорится, что на компанию наложены санкции сроком на один год. В связи с этим запрещены транзит ресурсов и полеты и перевозки на территории Украины.
— Данный список не является новым, он утверждается ежегодно, и санкции в отношении российских авиакомпаний были введены в 2016 году, а в этом году — продлены. Авиакомпания «Ангара» никогда не выполняла и не планировала выполнять полеты на территорию Украины, поэтому данные санкции никак не повлияют на деятельность АК «Ангара», — отметили в
Отметим, что санкции распространяются более чем на 1 тысячу российских компаний, среди которых оказалась иркутская «Ангара».