Авиакомпания «Ангара» из Иркутска попала под украинские санкции

Указом президента Украины Петра Порошенко от 17 мая 2017 года утвержден список российских юридических лиц, в отношение которых введен запрет на полеты на территорию Украины. Наряду с авиакомпаниями «Аэрофлот», «Россия» и другими, в перечень попала иркутская авиакомпания «Ангара», входящая в ГК «Истлэнд». В группе компании отметили, что санкции никак не повлияют на ее деятельность. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В документе говорится, что на компанию наложены санкции сроком на один год. В связи с этим запрещены транзит ресурсов и полеты и перевозки на территории Украины.

— Данный список не является новым, он утверждается ежегодно, и санкции в отношении российских авиакомпаний были введены в 2016 году, а в этом году — продлены. Авиакомпания «Ангара» никогда не выполняла и не планировала выполнять полеты на территорию Украины, поэтому данные санкции никак не повлияют на деятельность АК «Ангара», — отметили в пресс-службе.

Отметим, что санкции распространяются более чем на 1 тысячу российских компаний, среди которых оказалась иркутская «Ангара».