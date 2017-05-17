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10:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Заксобрание Иркутской области одобрило бесплатное выделение земли погорельцам

Соответствующие поправки внесены в региональный закон.

Источник: IrkutskMedia.ru

Граждане, пострадавшие от пожаров в апреле 2017 года, получат земельные участки бесплатно и вне очереди. Соответствующие поправки в региональный закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» приняли депутаты Законодательного собрания Иркутской области сегодня, 17 мая, на 50-й сессии. Изменения предложены губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Согласно проекту документа, погорельцы из Зиминского, Киренского, Аларского, Заларинского районов и Черемхова смогут оперативно и бесплатно получить землю. Закон принят в первом чтении. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Также законопроектом предложено установить порядок предоставления участков, перечень документов, подтверждающих права граждан на них.

«Данный проект закона сегодня крайне актуален и, наряду с предоставлением выплат, пиломатериалов на восстановление построек, предусматривает дополнительные меры поддержки для пострадавших семей. Законодательная инициатива соотносится с указаниями президента РФ Владимира Путина о максимальном внимании к каждой семье, пострадавшей от недавних пожаров», — заявил председатель профильного комитета, вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров.

Также в ходе обсуждения вопроса депутат Анатолий Дубас и уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин предложили проработать отдельный закон, который бы предусматривал эти меры поддержки погорельцам.

Напомним, что из-за высоких температур воздуха и усиления порывов ветра более 25 м/с на территории Республики Бурятия и Иркутской области 28 апреля произошел переход пожаров на пять населенных пунктов, в которых огнем были уничтожены более 78 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Из населенных пунктов в безопасные районы эвакуированы около 500 человек. В поселке Бубновка Киренского района Иркутской области сгорело 59 домов. Без крова остались сотни местных жителей, одна женщина пострадала. Сотрудники МЧС произвели полную эвакуацию населения. Электроснабжение уцелевших объектов в Бубновке восстановлено. Ремонтные бригады заменили сгоревшие опоры и провода линий электропередачи. Руководство ОГУЭП «Облкоммунэнерго» намерено поощрить работников, отличившихся на восстановительных работах.

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Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что пострадавшим от пожаров жителям деревни Вершина Аларского района Иркутской области выделено 25 соток для строительства новых домов. Кроме того, министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде поступили заявки на получение 1,2 тысячи кубометров леса. Денежную и гуманитарную помощь собрали и передали пострадавшим члены районного молодежного парламента, пришли посылки от населения области и военных, в районной администрации приняли решение о перечислении для помощи пострадавшим однодневного заработка. 4 мая угольщики, которые работают в районе, привезли погорельцам новую одежду и обувь (необходимые размеры и список вещей им передали заранее). В настоящее время решаются вопросы обеспечения пострадавших картофелем — семенным и для приготовления пищи, сельхозтоваропроизводители района комплектуют продуктовую помощь. Потребности в вещах первой необходимости уже нет. Ребятишек возят в школу.

На территории региона действует особый противопожарный режим, который определяет двойной размер суммы штрафов на граждан, должностных и юридических лиц за его нарушение. В условиях порывистого ветра разведение открытого огня категорически запрещено, поскольку несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения. Из-за высоких и чрезвычайных классов пожарной опасности действует запрет на посещение лесов — в регионе выставлены посты по ограничению доступа в них.

В ходе своей пресс-конференции Сергей Левченко заявил, что всем погорельцам в Иркутской области будет предоставлен максимальный выбор мест для переселения.

Президент России Владимир Путин провел 15 мая в Иркутске совещание, темой которого стали действия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в связи с ликвидацией последствий пожаров и паводков на территории Зауралья. В нем приняли участие глава МЧС России Владимир Пучков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, министр финансов России Антон Силуанов, министр транспорта РФ Максим Соколов, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло. По словам главы государства, ни один человек, пострадавший от пожаров и паводков, не должен быть забыт.

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