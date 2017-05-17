Заксобрание Иркутской области одобрило бесплатное выделение земли погорельцам

Граждане, пострадавшие от пожаров в апреле 2017 года, получат земельные участки бесплатно и вне очереди. Соответствующие поправки в региональный закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» приняли депутаты Законодательного собрания Иркутской области сегодня, 17 мая, на 50-й сессии. Изменения предложены губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Согласно проекту документа, погорельцы из Зиминского, Киренского, Аларского, Заларинского районов и Черемхова смогут оперативно и бесплатно получить землю. Закон принят в первом чтении. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Также законопроектом предложено установить порядок предоставления участков, перечень документов, подтверждающих права граждан на них.

«Данный проект закона сегодня крайне актуален и, наряду с предоставлением выплат, пиломатериалов на восстановление построек, предусматривает дополнительные меры поддержки для пострадавших семей. Законодательная инициатива соотносится с указаниями президента РФ Владимира Путина о максимальном внимании к каждой семье, пострадавшей от недавних пожаров», — заявил председатель профильного комитета, вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров.

Также в ходе обсуждения вопроса депутат Анатолий Дубас и уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин предложили проработать отдельный закон, который бы предусматривал эти меры поддержки погорельцам.