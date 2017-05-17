Валерий Блинов назначен заместителем главного врача ГКБ № 2

В ГКБ № 2 назначение Блинова на должность заместителя главного врача подтвердили.

Валерий Блинов считается ближайшим соратником советника врио губернатора Пермского края Максима Решетникова по вопросам здравоохранения Анатолия Зубарева.

Напомним, что назначение Валерия Блинова на должность первого заместителя главного врача по медицинской части Пермской краевой клинической больницы в 2004 году, а затем и главврачом в 2006 году произошло во времена, когда управление здравоохранения Пермской области возглавлял Анатолий Зубарев. Позже Зубарев был назначен министром здравоохранения Пермского края, заместителем председателя правительства по социальной политике. Валерий Блинов ушёл с поста главного врача в 2013 году — с ним не был продлён контакт.

Наши эксперты считают назначение Валерия Блинова первой кадровой инициативой Анатолия Зубарева на посту советника губернатора.