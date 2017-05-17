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10:17 (мск), источник: Интерфакс

Проведение обыска в доме челябинского экс-губернатора Юревича будет обжаловано в Европейском суде — адвокат

Челябинск. 17 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Защита бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого во взяточничестве, обжалует решение областного суда, который в апелляционном порядке оставил без изменения постановление райсуда о проведении обыска в доме экс-чиновника.

Адвокат М. Юревича Игорь Трунов сообщил агентству «Интерфакс-Урал» в среду, что защита настаивала на отмене постановления Центрального районного суда, по решению которого следователь в марте провел обыск в доме М. Юревича.

«Если судебная система отказывается рассматривать действия следователя, который провел обыск в доме М. Юревича, где он не живет уже несколько лет, то нарушение конституционных прав будет рассматривать Европейский суд по правам человека», — сказал И. Трунов, добавив, что защита собирается обратиться с жалобой в ближайшее время.

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Ранее сообщалось со ссылкой И. Трунова, что 29 марта в доме М. Юревича следственное управление и ФСБ проводит обыски. По словам защиты, М. Юревич в этом доме не проживает несколько лет.

Позже Челябинский областной суд в апелляционном порядке оставил без изменения решение Центрального районного суда Челябинска, удовлетворив ходатайство следователя на проведение обыска.

Уголовное дело было возбуждено по факту получения М. Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, взятки от Виталия Тесленко, назначенного М. Юревичем министром здравоохранения региона.

По данным следствия, глава региона систематически получал от В. Тесленко взятки, их общая сумма составила 26 млн рублей.

Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

М. Юревич в настоящее время находится за границей. 10 апреля он должен был явиться на допрос, однако его адвокат сообщил, что его подзащитный не смог прилететь в Екатеринбург по состоянию здоровья.

По словам И. Трунова, следствию предоставлены документы из медучреждения Лондона, согласно которым его подзащитный не может из-за болезни находиться под арестом.

5 мая М. Юревич был объявлен в международный розыск. 12 мая Ленинский райсуд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и не стал его заочно арестовывать.

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