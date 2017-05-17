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10:20 (мск), источник: Om1.ru

Омским депутатам выделят по три тысячи на подарки избирателям

Ежемесячно парламентарии Горсовета будут получать по 38 тысяч.

Сегодня, 17 мая, на пленарном заседании Горсовета Омска депутаты без лишних споров проголосовали за выделение средств на работу с избирателями.

Как уточнил председатель финансово-бюджетного комитета Юрий Федотов, речь идет о сумме в 38 тысяч рублей ежемесячно.

При этом парламентарии учли замечания прокуратуры, обязавшей прописать все статьи расходов. Согласно решению Горсовета, три тысячи рублей депутаты будут тратить на подарки в государственные праздники активистам на своих избирательных округах. Также будут выделены деньги на транспорт и телефонные переговоры депутатов.

Юрий Федотов, председатель финансово-бюджетного комитета Горсовета Омска:

 — Будет оплачиваться номер телефона депутата, а также расходы на общественный транспорт для проезда по округу. У нас, бывает, что парламентарии ездят на электричках, есть округа, расположенные на разных округах. В общей сложности будет выплачиваться 38 тысяч рублей. Это канцелярия, подарки, информационное освещение, отчеты перед избирателями, транспорт, телефонная связь. Не все депутаты выбирают всю сумму, а случаются, что и вовсе отказываются от представительских расходов. У всех коллег разное материальное положение.

Напомним, что в прошлом году депутаты Горсовета получали примерно такую же сумму в месяц, но расходы не были конкретизированы. Что вызвало нарекания у силовиков.

Омским депутатам выделят по три тысячи на подарки избирателям. Ежемесячно парламентарии Горсовета будут получать по 38 тысяч на свои нужды.

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