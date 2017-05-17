Сегодня, 17 мая, на пленарном заседании Горсовета Омска депутаты без лишних споров проголосовали за выделение средств на работу с избирателями.

Как уточнил председатель финансово-бюджетного комитета Юрий Федотов, речь идет о сумме в 38 тысяч рублей ежемесячно.

При этом парламентарии учли замечания прокуратуры, обязавшей прописать все статьи расходов. Согласно решению Горсовета, три тысячи рублей депутаты будут тратить на подарки в государственные праздники активистам на своих избирательных округах. Также будут выделены деньги на транспорт и телефонные переговоры депутатов.

Юрий Федотов, председатель финансово-бюджетного комитета Горсовета Омска:

— Будет оплачиваться номер телефона депутата, а также расходы на общественный транспорт для проезда по округу. У нас, бывает, что парламентарии ездят на электричках, есть округа, расположенные на разных округах. В общей сложности будет выплачиваться 38 тысяч рублей. Это канцелярия, подарки, информационное освещение, отчеты перед избирателями, транспорт, телефонная связь. Не все депутаты выбирают всю сумму, а случаются, что и вовсе отказываются от представительских расходов. У всех коллег разное материальное положение.

Напомним, что в прошлом году депутаты Горсовета получали примерно такую же сумму в месяц, но расходы не были конкретизированы. Что вызвало нарекания у силовиков.

Омским депутатам выделят по три тысячи на подарки избирателям. Ежемесячно парламентарии Горсовета будут получать по 38 тысяч на свои нужды.