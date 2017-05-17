Доходы омских следователей продолжают падать год за годом

Так генерал-майор Андрей Кондин заработал чуть более чем на 100 тысяч рублей меньше, чем в 2015 году. Его доход составил 3,06 млн рублей без изменений в недвижимости. Также потерял в деньгах и его первый заместитель Сергей Марковиченко — 2,6 млн рублей, против 2,8 млн в 2015-ом. В «плюсе» по итогам 2016 года оказался только Вячеслав Бражников, лишь немного увеличивший свой доход до 2,42 млн рублей.

А вот тяжелей всех пришлось Петру Косенкову — его доход упал с почти 4 млн до 2,6 млн. Впрочем, скорее всего, их он потратил на подарок жене — у нее в собственности появился автомобиль Opel Corsa. Да и сама она стала зарабатывать намного больше мужа — больше 5,6 млн рублей за год. При этом за 2015 год женщина заработала в 2183 раза меньше — всего 2 571 рубль.