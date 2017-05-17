Доходы омских следователей продолжают падать год за годом
Сотрудники регионального управления СУСК России отчитались о своих доходах за 2016 год. Почти все руководство силового ведомства в Омской области потеряло часть дохода.
Сотрудники регионального управления СУСК России отчитались о своих доходах за 2016 год. Почти все руководство силового ведомства в Омской области потеряло часть дохода.
Так
А вот тяжелей всех пришлось Петру Косенкову — его доход упал с почти 4 млн до 2,6 млн. Впрочем, скорее всего, их он потратил на подарок жене — у нее в собственности появился автомобиль Opel Corsa. Да и сама она стала зарабатывать намного больше мужа — больше 5,6 млн рублей за год. При этом за 2015 год женщина заработала в 2183 раза меньше — всего 2 571 рубль.