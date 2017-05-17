Законодатели Башкирии повышают требования к муниципальным служащим

В первом чтении будут рассмотрены изменения в отдельные законодательные акты республики по противодействию коррупции. Документом устанавливается порядок представления муниципальными служащими и претендентами на эти должности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, порядок проверки достоверности и полноты данных сведений.

«Это решение полностью соответствует антикоррупционной политике, проводимой на федеральном уровне. Необходимо знать источники доходов людей, занимающих столь ответственные должности, где они разместили свои активы: за границей или внутри страны. Надеюсь, что депутаты примут по этому законопроекту рациональное решение», — отметил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Во втором чтении депутаты рассмотрят проект закона, который уточняет требования по образованию для замещения должностей муниципальной службы. Законопроект предусматривает наличие высшего образования не ниже уровня специалитета или магистратуры.

Константин Толкачев считает такое требование справедливым.

«Система высшего образования в нашей стране сегодня разделена на нескольких ступеней. Низшая из них, бакалавриат, предполагает четырехгодичное обучение. Для работы на ответственных должностях в сфере местного самоуправления этого недостаточно. Мы сегодня стремимся к тому, чтобы уровень образования государственных и муниципальных служащих повышался, а не падал. Законопроект с подобными требованиями у нас разработан и в отношении государственных служащих», — сказал спикер регионального парламента.