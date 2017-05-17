Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Деликатесы из РФ: мясо, которое готовят год, прежде чем съесть
Советские дети-актеры: что с ними сейчас
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
«Король поэтов» и крещение Толстым: 7 фактов об Игоре СеверянинеПоэт, певец и эгоист родился 16 мая 1887 года в Петербурге
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
«Посадят или уничтожат»: эксперт о судьбе Порошенко через год
Невестку Порошенко призвали сжечь паспорт
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
СМИ узнали, зачем США купили у Украины советские истребители
СМИ: Лавров пошутил в адрес США при Трампе
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12«Евровидение-2017»
1080 лет парку Лос-Гласьярес
10:26 (мск), источник: ИА Башинформ

Законодатели Башкирии повышают требования к муниципальным служащим

УФА, 17 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостане будут повышены требования к муниципальным служащим. На пленарном заседании Госсобрания республики депутаты рассмотрят два соответствующих законопроекта.

В первом чтении будут рассмотрены изменения в отдельные законодательные акты республики по противодействию коррупции. Документом устанавливается порядок представления муниципальными служащими и претендентами на эти должности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, порядок проверки достоверности и полноты данных сведений.

«Это решение полностью соответствует антикоррупционной политике, проводимой на федеральном уровне. Необходимо знать источники доходов людей, занимающих столь ответственные должности, где они разместили свои активы: за границей или внутри страны. Надеюсь, что депутаты примут по этому законопроекту рациональное решение», — отметил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Во втором чтении депутаты рассмотрят проект закона, который уточняет требования по образованию для замещения должностей муниципальной службы. Законопроект предусматривает наличие высшего образования не ниже уровня специалитета или магистратуры.

Константин Толкачев считает такое требование справедливым.

«Система высшего образования в нашей стране сегодня разделена на нескольких ступеней. Низшая из них, бакалавриат, предполагает четырехгодичное обучение. Для работы на ответственных должностях в сфере местного самоуправления этого недостаточно. Мы сегодня стремимся к тому, чтобы уровень образования государственных и муниципальных служащих повышался, а не падал. Законопроект с подобными требованиями у нас разработан и в отношении государственных служащих», — сказал спикер регионального парламента.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать самолет
Сборная России удаляется в Париж: итоги группового этапа ЧМХ
Южная Корея может отправить комплекс ПРО THAAD обратно в США
Следователи назвали причину взрыва газа в доме в Волгограде
Самый дорогой участок земли в мире продали в Гонконге
В РФ могут запретить показ распития алкоголя по телевидению днем
Конгрессмены призвали провести расследование в отношении Трампа
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни О смерти знаменитого советского актера сообщила его супруга
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Марина Анисина призналась в беременности Фигуристка подтвердила слухи о том, что ждет еще одного малыша от своего бывшего мужа Никиты Джигурды.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь