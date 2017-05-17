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10:24 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Доходы донского губернатора выросли за год более чем на 570 тысяч рублей

Портал правительства Ростовской области опубликовал сведения о доходах главы региона за прошедший финансовый год.

6,941 млн рублей заработал за 2016 год, согласно опубликованным на сайте донского правительства сведениям, губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По сравнению с предыдущим годом доходы главы региона выросли более чем на 570 тысяч рублей.

В собственности у Василия Голубева находятся два дома, площадь которых составляет 357,9 кв. метра и 120,2 кв. метра соответственно, а также земельный участок площадью 1670 кв. метров.

В пользовании у главы региона — дом (476,8 кв. метров) и летняя кухня (27,8 кв. м), а также два участка (1600 и 970 кв. м).

Машины в личной собственности у донского губернатора нет.

Автомобиль AUDI Q5 есть у супруги губернатора Ольги Голубевой. Ее доходы в 2016 году составили 63,7 млн рублей. Сообщается, что в эту сумму входят деньги, вырученные от продажи недвижимого имущества.

В собственности жены главы региона находятся три дома площадью 544,7, 158,7 и 17,3 кв. метра, а также два участка общей площадью около 8 тыс. кв. метров. Кроме того, ей принадлежат ½ участка площадью более 10 тыс. кв метров и такая же доля в нежилом здании на 6,15 тыс. кв. метра.

Кроме того, в пользовании Ольги Голубевой находятся дом (476,8 кв. м) и летняя кухня (27,8 кв. м), а также три участка (1600, 970 и 381 кв. м).

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