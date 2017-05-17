Доходы донского губернатора выросли за год более чем на 570 тысяч рублей

6,941 млн рублей заработал за 2016 год, согласно опубликованным на сайте донского правительства сведениям, губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По сравнению с предыдущим годом доходы главы региона выросли более чем на 570 тысяч рублей.

В собственности у Василия Голубева находятся два дома, площадь которых составляет 357,9 кв. метра и 120,2 кв. метра соответственно, а также земельный участок площадью 1670 кв. метров.

В пользовании у главы региона — дом (476,8 кв. метров) и летняя кухня (27,8 кв. м), а также два участка (1600 и 970 кв. м).

Машины в личной собственности у донского губернатора нет.

Автомобиль AUDI Q5 есть у супруги губернатора Ольги Голубевой. Ее доходы в 2016 году составили 63,7 млн рублей. Сообщается, что в эту сумму входят деньги, вырученные от продажи недвижимого имущества.

В собственности жены главы региона находятся три дома площадью 544,7, 158,7 и 17,3 кв. метра, а также два участка общей площадью около 8 тыс. кв. метров. Кроме того, ей принадлежат ½ участка площадью более 10 тыс. кв метров и такая же доля в нежилом здании на 6,15 тыс. кв. метра.

Кроме того, в пользовании Ольги Голубевой находятся дом (476,8 кв. м) и летняя кухня (27,8 кв. м), а также три участка (1600, 970 и 381 кв. м).