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10:02 (мск), источник: Zakon.kz

Поправки в законодательство по вопросам здравоохранения одобрены Мажилисом РК

Проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» рассмотрен депутатами Мажилиса Парламента РК во втором чтении и одобрен, передает корреспондент Zakon.kz.

«Проект закона разработан в целях совершенствования оказания медицинской помощи населению в условиях обязательного социального медицинского страхования», — сказала депутат мажилиса Зауреш Аманжолова.

По ее словам, нормы законопроекта предусматривают:

  • организацию работы Фонда социального медицинского страхования
  • изменение ставок и объектов исчисления отчислений и взносов
  • введение новых категорий плательщиков и категорий лиц, за которых уплату взносов осуществляет государство
  • лекарственное обеспечения населения в системе обязательного социального медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

«Также порядка оказания медицинской помощи военнослужащим, сотрудникам правоохранительных и специальных государственных органов и членам их семей», — уточнила парламентарий.

Депутат напомнила, что законопроект был одобрен в первом чтении на пленарном заседании палаты 3 мая 2017 года.

«В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению рабочей группой и комитетом были внесены поправки, направленны на уточнения (…). Из законопроекта исключена поправка, вносимая в закон РК “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения”, касающаяся освобождения аптек, расположенных в сельских населенных пунктах, от обязательства соблюдения требований надлежащей аптечной практики (GPP) ввиду необходимости четкого определения порядка внедрения и этапов перехода аптек на требования GPP», — проинформировала З. Аманжолова.

В связи с этим, как она добавила, перечень законодательных актов, в которые вносятся поправки, уменьшен на один закон.

«Соответственно законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в 6 кодексов и 15 законов РК. В целом, внесены поправки, направленные на улучшение отдельных норм, качественно улучшившие содержание законопроекта, — заключила спикер.

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Поправки в законодательство по вопросам здравоохранения одобрены Мажилисом РК
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