Медицинские услуги — платные и бесплатные — обсудили депутаты Приморья

Поводом послужило предложение депутата Артема Самсонова установить запрет на взимание с пациентов платы за оказание врачебных услуг на оборудовании, приобретенном за счет бюджетных средств в государственных медучреждениях на территории края. По утверждению депутата Самсонова, к нему поступает множество обращений от граждан, которым не удается бесплатно получить такие виды медицинских услуг, как УЗИ, ЭКГ и МРТ по причине отсутствия записи, при этом платно данные услуги, по словам депутата, оказывают без проблем.

Руководитель департамента здравоохранения Приморского края Андрей Кузьмин возразил, что перечисленные Самсоновым виды медицинских услуг входят в программу госгарантий и при наличии направления, в числе прочих, оказываются пациентам бесплатно.

Андрей Кузьмин добавил, что в случаях, если имеются достоверные факты, что программа госгарантий не исполняется на местах, необходимо направить информацию о них в профильный департамент. Вместе с тем он обратил внимание, что максимальный срок предоставления этих услуг составляет две недели. Некоторые проблемы с записью могут встречаться, признает чиновник и сейчас, силами нескольких департаментов идет работа по совершенствованию информационных процессов в учреждениях здравоохранения края.

Более того, по информации, представленной депутатам администрацией края, на данный момент 41 частное медицинское учреждение Приморья на основании направления бесплатно оказывает высокотехнологичные услуги, к примеру, МРТ.

«Перечень платных услуг в сегодняшнем здравоохранении — очень широк. Это ведь не только оказание непосредственно врачевания и лечения, но и выписка всевозможных справок. За 2016 год объем полученных от них средств в краевой бюджет составил 2 млрд. 600 тысяч рублей», — сообщил Кузьмин.

Как заметил представитель краевой прокуратуры, право на получение гражданами платных медицинских закреплено на федеральном уровне, следовательно, их запрет либо ограничение ущемляет права и пациентов и медицинских учреждений.

«О том, что у нас идеальная ситуация в здравоохранении, думаю, никто не скажет, — нарушений очень много, бывают случаи и когда какую-либо необходимую операцию человек может сделать только платно, несмотря на то, что она включена в реестр ОМС. Очень многие граждане, нуждающиеся в дорогостоящей высокотехнологичной операции, элементарно не знают о своих правах. Безусловно, такой объем полученных от платных услуг средств — это та же прибавка к зарплатам медработников, в виде стимулирующих выплат», — высказал свое мнение член комитета Владимир Беспалов.

В результате большинством голосов законопроект был отклонен, как не отвечающий требованиям законодательства.

Подводя итог заседанию, председатель социального комитета Игорь Чемерис еще раз обратил внимание, что системой госгарантий предусмотрено бесплатное оказание медицинских услуг, в том числе высокотехнологичных. По мнению депутата, нужно лучше доносить необходимую информацию до граждан:

«Необходимо донести гражданам, привлекая СМИ, что у них есть право на получение бесплатной современной медпомощи и им необходимо пользоваться. Те случаи, где имеются подтверждения необоснованных отказов в оказании предусмотренной законом медпомощи, необходимо предоставлять в профильный комитет. Совместно с департаментом здравоохранения, по каждому из них будет проведено расследование», — заключил Игорь Чемерис.

Андрей Горюнов.