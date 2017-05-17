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10:26 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Полторак: вариант силового возвращения Донбасса не рассматривается

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Власти не рассматривают вариант силового возвращения территорий Донбасса, сообщил министр обороны Степан Полторак.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Мы не рассматриваем вопрос решения проблемы захвата территорий Луганска и Донецка силовым путем», — сказал министр в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle.

При этом он выразил уверенность, что неподконтрольные территории Донбасса вернуться под контроль официальных властей.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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